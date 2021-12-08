Apple'dan iki yeni "ucuz iPhone" geliyor! Kuo açıkladı

Yeni iPhone SE modelleri için sızıntılar gelmeye devam ediyor. Daha önce kimi kaynaklar tarafından "Ucuz iPhone" olarak lanse edilen iPhone SE 3'ün çıkış tarihi ve iPhone SE 3'ün fiyatı hakkında bazı iddialar ortaya atılmıştı. Ünlü analist Ming-Chi Kuo'nun ise görünüşe bakılırsa yeni iPhone SE konusunda söyleyeceği yeni şeyler var.

APPLE'DAN İKİ YILA, İKİ iPHONE SE!

Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, önümüzdeki iki içinde iki yeni "iPhone SE" modeli çıkaracak. Kuo'ya göre 2022 model "iPhone SE" yılın ilk yarısında piyasaya sürülecek ve 3 GB RAM'e sahip olacak, 2023 model "iPhone SE" ise daha büyük bir ekran ve 4 GB RAM gibi önemli değişiklikler getirecek.

Kuo'nun tahminlerinin yeni nesil "iPhone SE" modelleriyle ilgili mevcut söylentilerle büyük ölçüde örtüştüğünü belirtelim.

ÖNCEKİ SÖYLENTİLER

Daha önce Apple'ın 2022'de piyasaya sürülmek üzere 5G destekli 4,7 inçlik yeni bir "iPhone SE" modeli üzerinde çalıştığı ve 2024'te 5,7 inç ila 6,1 inç LCD ekrana sahip halefi bir model üzerinde de çalışmalar yaptığı öne sürülmüştü.

YENİ iPHONE SE NASIL OLACAK?

2022'de çıkması beklenen iPhone SE modelinin mevcut tasarımı koruması beklenirken, 4.7 inçlik LCD ekran ve 5G ile destekleneceği iddia ediliyor. Ancak Apple'ın hangi işlemciyi kullanacağı henüz kesin olarak bilinmiyor. Şirket, iPhone 13'teki A15 Bionic işlemcisini veya A14 Bionic işlemcisini tercih edebilir.

Tüm bunların doğru olup olmadığını Apple resmi bir açıklama yaptığında kesin olarak anlayacağız.

