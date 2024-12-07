Yıllarca biyolojik ebeveynlerini aradı! Facebook hesabındaki detayı görünce şaşkına döndü: "Çok büyük bir sürpriz"

MYNET|DIŞ HABERLER Gürcistan'da yaşayan Tamuna Museridze isimli bir kadın kendisini büyüten annesinin vefat etmesinden sonra evlat edinilmiş olabileceğinden şüphelendi. Çünkü o sırada 40 yaşındaki Tamuna, üzerinde isminin yazılı olduğu bir doğum belgesi buldu ancak doğum belgesindeki doğum tarihi ile kendi doğum tarihi farklıydı. Gazeteci olan Tamuna, kökenleri hakkında daha fazla bilgi edinme umuduyla bir Facebook sayfası kurdu.

İLK MESAJLA HAREKETE GEÇTİ

Sonunda kırsal Georgia'da yaşayan bir kadından bir mesaj aldı. Kadın, teyzesinin Eylül 1984'te, yani Tamuna'nın gerçek doğum tarihine yakın bir zamanda hamileliğini gizlediğini söylüyordu. Kadın DNA testi yaptırmayı kabul etti ve daha sonra testin sonucunda kendisinin ve Tamuna'nın kuzen olduğu, kadının teyzesinin ise aslında Tamuna'nın biyolojik annesi olduğu ortaya çıktı.

Teyzesi aracılığıyla biyolojik annesine ulaştığında işlerin onun hesapladığı gibi gitmediğini anlatan Tamuna, "Çığlık atmaya, bağırmaya başladı. Çocuk doğurmadığını söyledi. Benimle hiçbir şey yapmak istemiyordu. Her şeye hazırdım ama tepkisi hayal edebileceğim her şeyin ötesindeydi. Yaklaşık bir hafta sonra ikinci telefon görüşmesinin sonrasında biyolojik babamın adının Gurgen Khorava olduğunu söyledi" dedi.

MEĞERSE FACEBOOK'TAN ARKADAŞIYMIŞ

Tamuna, Gurgen'i takip etmek için Facebook'a girdiğinde, onun tüm bu zaman boyunca hikayesini takip ettiğini ve hatta Facebook'ta arkadaşı olduğunu keşfetti. Biyolojik babasının hamilelikten haberi olmadığını ifade eden Tamuna, "O üç yıldır arkadaş listemdeydi. Biyolojik annemin hamile olduğunu bile bilmiyordu. Onun için büyük bir sürprizdi. Bana baktığı anda kızı olduğumu biliyordu. Çok tuhaftı. Çok fazla karışık duygu yaşadım" diye konuştu.