HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yıllardır karın ağrısı yaşıyordu, gerçek 18 yıl sonra ortaya çıktı: 'Yüzde 73 engelli haline geldim'

Yıllardır karın ağrısı yaşıyordu, gerçek 18 yıl sonra ortaya çıktı: 'Yüzde 73 engelli haline geldim'

01.08.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da 2005 yılında anjiyo olan Yaşar Çakmak'ın o günden sonra ağrıları geçmedi. Birçok hastaneye giden ve kanser teşhisiyle tedavi gören Çakmak, gerçeği 18 yıl sonra öğrendi. Karnında üç parça gazlı bez unutulduğu ortaya çıkan Çakmak, "Gazlı bezin tetiklemesi sonucu sağ ve sol kalçalarıma platin takıldı. İç organlarım zarar gördü. İlk ameliyat olduğumda zımba gibiydim şuanda yüzde 73 engelli haline geldim" dedi.

Yıllardır karın ağrısı yaşıyordu, gerçek 18 yıl sonra ortaya çıktı: 'Yüzde 73 engelli haline geldim'

Giresun’da 2005 rahatsızlığı nedeniyle 53 yaşındaki Yaşar Çakmak, Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde ameliyat edildi. Ameliyattan sonra karın ağrıları çeken Yaşar Çakmak, bu ağrılarının yarasından kaynaklandığı düşünüldü. Gittiği hastanelerde bir türlü ağrısının sebebi belirlenemeyen Çakmak, başka hastalık teşhisleri konularak tedavi almaya başladı. 18 yıl sonra Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin tıbbi patoloji tetkik sonuç raporuna göre karnında üç parça gazlı bez olduğu belirlendi.

AW947526_01

18 YIL SONRA GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Yaklaşık 18 yıl önce 2005 yılında Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde yapılan anjiyo sonrası karnında üç parça bez unutulduğunu ve 18 yıl sonra bunu öğrendiğini anlatan Yaşar Çakmak, “Rahatsızlığımdan dolayı 2005 yılında Giresun’da gittiğim hastanede anjiyo yapıldı. Bu ameliyattan sonra bir türlü sağlığıma kavuşamadım. Ondan sonraki süreç benim için baya sıkıntılı geçti. Karın ağrılarım, sağlık şikayetlerim bir türlü bitmedi. Birçok defa başka hastanelere gittim. Gittiğim hastanelerin birinde kanser tanısıyla tedavi uygulanmaya başlandı ancak, patoloji raporları gelince kanser olmadığım anlaşıldı. Ancak bir türlü şikayetimin nedeni de bulunamıyordu. Son yıllarda karnımda şişlik meydana gelmeye başlayınca Samsun'daki Ondokuzmayıs Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat etme kararı aldılar. Yapılan ameliyatta karnımda en büyüğü 15x9 cm, en küçüğü 1,8 x 0,6 üç adet spanç olarak bilinen gazlı bez bulundu” dedi.

"YÜZDE 73 ENGELLİ HALİNE GELDİM"

Karnındaki gazlı bezin ameliyatla çıkarılmasının ardından şikayetlerinin son bulduğunu ancak gazlı bezin vücudunda kalıcı sağlık sorunlarına neden olduğunu ifade eden Çakmak, “2005 yılındaki ameliyatta karnımda unutulan gazlı bez 18 yıl sonra çıkarıldı ama bende telafisi mümkün olmayan sağlık sorunları bıraktı. 18 yıl boyunca gazlı bez nedeniyle sağlık mücadelesinde verdiğim maddi, manevi kaybım bir tarafa kalıcı sağlık sorunları bıraktı. Sol ayak parmağımın birini kaybettim. Gazlı bezin tetiklemesi sonucu sağ ve sol kalçalarıma platin takıldı. İç organlarım zarar gördü. İlk ameliyat olduğumda zımba gibiydim şuanda yüzde 73 engelli haline geldim” diye konuştu.

"GEREKLİ CEZANIN VERİLMESİNİ İSTİYORUM"

Bundan sonrası için hukuk mücadelesi vereceğini de kaydeden Çakmak, “Sağlığımda telafisi mümkün olmayan izler bırakan bu sağlık skandalı nedeniyle hukuk mücadelesi vermek istiyorum. Bana büyük acılar çektiren ve bu hale getiren ihmalde kimin parmağı varsa tespit edilerek, gerekli cezanın verilmesini istiyorum. O dönem beni ameliyat eden doktorları biliyorum. Hala bu göreve devam ediyorlar. Doktorların birisi özel bir hastanede çalışıyor, diğerinin ise nerede görev yaptığını bilmiyorum. Ama devletimize, Sağlık Bakanlığımıza ve adaletimize güveniyorum. Bu ihmali onların yanına bırakmayacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürek sızlatan görüntü! 95 yaşındaki kadın sokakta kaldıYürek sızlatan görüntü! 95 yaşındaki kadın sokakta kaldı
Türkiye o kararı bekliyor! 'Haksız tahrik indirimi' yorumu dikkat çektiTürkiye o kararı bekliyor! 'Haksız tahrik indirimi' yorumu dikkat çekti
Cinayetin ardından 'yasak aşk' çıktı! Eşini, sevgilisine öldürttüCinayetin ardından 'yasak aşk' çıktı! Eşini, sevgilisine öldürttü
Anahtar Kelimeler:
Giresun gazlı bez

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Her yerde aranıyor! İngiliz dolandırıcı Türkiye’ye kaçtı

Her yerde aranıyor! İngiliz dolandırıcı Türkiye’ye kaçtı

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Her detay korkunç! Eski sevgilisi dehşet saçtı

Her detay korkunç! Eski sevgilisi dehşet saçtı

Gömleğinin içinde görünce korkudan dondu! Hareket edemedi

Gömleğinin içinde görünce korkudan dondu! Hareket edemedi

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.