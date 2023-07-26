Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda 94 yaşında hayata gözlerini kapadı. Yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Yılmaz Gruda'nın hayatı hakkında araştırmalar hız kazandı. Yılmaz Gruda kaç kez evlendi, kaç çocuğu var? Ayşen Gruda'nın eski eşi Yılmaz Gruda'nın çocukları ve torunu kimdir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İşte Yılmaz Gruda'nın haytaı ve özel yaşamı hakkında tüm bilgiler...

YILMAZ GRUDA KAÇ KEZ EVLENDİ, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Usta sanatçı Yılmaz Gruda yaşamı boyunca üç kez evlilik yaptı. Gruda, ilk evliliğini 1957 yılında Tolga Tiğin ile yaptı. Bu evliliği 1963 yılında boşanma ile sonuçlandı.

Gruda, daha sonra Türk sinemasının efsane isimlerinden biri olan Ayşen Gruda ile 1965 yılında dünya evine girdi. Bu evlilik 1976 yılında boşanma ile sonuçlandı. Ayşen Gruda ile 11 yıl evli kalan Yılmaz Gruda'nın bu evlilikten Elvan adını verdikleri bir kızı var.

Yılmaz Gruda son evliliğini 1985 yılında Türkan Gruda ile yaptı. Gruda'nın bu evliliğide diğerleri gibi 2014 yılında boşanma ile sonuçlandı. Usta sanatçının Elgin adından bir kızı daha olduğu biliniyor.

Yılmaz Gruda'nın kızı Elvan Gruda'dan olan Emre adında bir de torunu var.

YILMAZ GRUDA KİMDİR?

Ahmet Yılmaz Gruda, 14 Temmuz 1930 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Ankara Ticaret Lisesindeki eğitim sürecini yarıda bırakarak devlet memuru olan Gruda'nın yazdığı şiirler, 1950'li yıllarda, çeşitli dergilerde yayımlanmaya başladı. 1956 yılında girdiği Cep Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk yaşamı, Ankara Devlet Tiyatrosu'na ait Küçük Tiyatro'da devam etti. Ankara Meydan Sahnesi ve Nisa Serezli topluluklarında da görev yaptı. Bir süre yeniden memurluk hayatına dönüp muhasebecilik yaptı.

Muammer Karaca Tiyatrosu'nu yönetti. Oyuncu Tolga Tiğin ve Ayşen Gruda'nın eski eşi olan sanatçı, aynı zamanda Attilâ İlhan ile beraber mavi hareketini yaratan şairlerdendir. Seyirlik tiyatro oyunları da yazıp çeviriler yapan Gruda'nın eserlerinde geleneksel Türk tiyatrosu ve Çehov etkisi açıkça görülür. Sanatçının yayımlanmış eserleri bulunmaktadır. Kamera önünde de yer alan Yılmaz Gruda, sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır.

Yılmaz Gruda, 25 Ekim 2020'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, Anton Çehov'un Evliliğin Halleri'ni Çeviren/Derleyen/Yöneten ve oyuncusu olarak 90 yaşında sahnede yer almıştır.

ÖDÜLLERİ

1999: Behçet Aysan - Şiir Ödülü - Çerçi Zeus

2003: Cumhuriyet Gazetesi, Yunus Nadi Ödüllü - "Marathon "Bir Uzun Koşu"

2016: Altın Portakal Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü

2018: Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri - Onur Ödülü

2021: Harput Kısa Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü

