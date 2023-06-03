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“Dünyanın en seksi voleybolcusu” lakabıyla tanınıyor! Fenomen Kayla Simmons selfiesiyle olay yarattı

03.06.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Dünyanın en seksi voleybolcusu” olarak tanınan Kayla Simmons 1 milyon takipçiye ulaşan Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla adından bir kez daha söz ettirdi. Fenomen isim hikaye bölümünden göğüslerini ön plana çıkartan bir selfiesini paylaşarak hayranlarının kalbini kazandı.

“Dünyanın en seksi voleybolcusu” lakabıyla tanınıyor! Fenomen Kayla Simmons selfiesiyle olay yarattı

Amerika'nın Marshall Üniversitesi voleybol takımında oynayan Kayla Simmons spor kariyerine ara vererek sosyal medya fenomenliğine soyundu. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak kısa sürede 1 milyona aşkın takipçiye ulaşan fenomen isim Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla hayranlarının beğenisini kazanmayı başardı. 27 yaşındaki fenomen ismin arabasından yaptığı paylaşımı sosyal medyada olay oldu.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

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Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde adından sıklıkla söz ettirmeyi başaran fenomen isim arabanın ön koltuğunda çekilen bir selfiesini paylaştı. Bluzunun askılarını yana doğru indirerek göğüslerini ön plana çıkartan isim Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşıma “Kemer bağlamak” notunu ekledi.

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sosyal medya Kayla Simmons

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