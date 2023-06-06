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Sosyal medya fenomeni Reislin yine çok cesur! Tişörtünü yukarı doğru kaldırıp spor sütyenini gösterdi... Olay yarattı

06.06.2023 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada 652 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Reislin cesur pozlarıyla tanınıyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan ve sıklıkla pozlarıyla olay yaratan isim yine hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Fenomen isim spora gitmek için hazırlanırken asansörde çekilen bir selfiesini paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Reislin yine çok cesur! Tişörtünü yukarı doğru kaldırıp spor sütyenini gösterdi... Olay yarattı

Sosyal medyada yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Reislin yine hayranlarının kalp atışlarını hızlandırdı. Sosyal medya hesabından sıklıkla yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başaran fenomen isim bu kez spora giderken çekilen bir asansör selfiesiyle hayranlarından tam not aldı.

SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

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Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımını Instagram hesabının hikaye bölümünden yapan Reislin takdir topladı. Hikaye bölümünden yaptığı paylaşımına Reislin “Bacak günü” notunu eklerken pembe spor sütyenini göstermeyi ihmal etmedi. Fenomen isim daha sonrasında ise hayranlarının karşısına spor yaptığı anlarda çekilen bir videosuyla çıktı.

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