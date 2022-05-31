YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ 2022! YKS sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?

YKS sınav giriş belgeleri ne zaman, hangi gün açıklanacak sorusunun yanıtı, binlerce öğrenci tarafından internet üzerinde sorgulanmaya devam ediyor. 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS sınavı için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınav öncesinde ÖSYM tarafından yayınlanacak olan YKS sınav giriş belgelerinin açıklanmasını bekliyor. Peki, YKS sınav giriş belgeleri açıklandı mı? YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır?

YKS 2022 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2022 YKS sınavı için geri sayım sürmeye devam ederken, öğrenciler YKS giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi bekliyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak bilgiler doğrultusunda adaylar sınava giriş belgelerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilecek. YKS sınav giriş belgelerinin sınava en az 10 gün kala yayınlanması bekleniyor.

2022 YKS SINAVI NE ZAMAN HANGİ GÜN YAPILACAK?

2022 YKS sınavı için heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ederken, sınava hazırlanmaya devam eden binlerce öğrenci ÖSYM tarafından belirtilmiş olan üniversite sınavlarının tarihini merak ediyor. YKS sınavı bu yıl 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak. Cumartesi ve Pazar günü yapılacak olan iki sınav öncesinde, giriş belgelerinin 8 Haziran tarihinde açıklanması bekleniyor.

