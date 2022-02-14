YÖK Başkanı Erol Özvar'dan YKS'de barajın kaldırılması ile ilgili çarpıcı sözler

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversite sınavında sınav barajının kaldırılmasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Biz burada programların puanlarını düşürmüyoruz." diyen Özvar, "Bu durum öğrencilerin hiç soru çözmeden okullara girmesi anlamına gelmiyor" açıklamasında bulundu.

İşte Özvar'ın açıklamalarından satırbaşları;

Barajların kalkması sınavsız üniversite anlamına gelmez. Zamanlaması gayet güzel oldu. YKS kılavuzu açıklamadan önce biz bu kararımızı herkesle paylaştık. Yani oyun başlamadan önce kurallarımızı ortaya koyduk. Sınavın türü değişmemektedir. Sınavla ilgili hiçbir değişiklik söz konusu değildir. Sınavın değişmediği bir düzenlemeden bahsediyoruz. Aslına yapmaya çalıştığımız şey sistemi bir anlamda rahatlatabilmek. Sınav süresi ile ilgili de bir karar alarak 30 dakika kadar uzattık.

Öğrencinin üstündeki baraj geçme stresi kalktığı için öğrencilerimiz ne kadar daha fazla soru yapabilirse istedikleri yeri tercih edebileceklerini belirtiyorlar. Kovid 19 şartlarında derslerine devam eden gençlerimiz açısından ne kadar önemli bir motivasyon kaynağı haline geldiğini hatırlayacak olursak aslında bunun zamanlamasının ne kadar iyi olduğu ortadadır. Ortada bir sürpriz söz konusu değildir. Bu bir sürpriz değil bu olsa olsa bir müjdedir diyebilirim.

