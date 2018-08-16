Yok böyle gelenek! Bu kabilede kadınlarla beraber olabilmek için...

Etiyopya'da bulunan Hamar kabilesinde, eğer bir kişi evlenmek istiyorsa, ineklerin üzerinde atlanılan ilginç bir törene katılmak zorunda.

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İlk olarak genç insan ailesinin gözleri önünde kırbaçlanıyor ve ardından dört kısırlaştırılmış ineğin üzerinden hızla koşuyor. Eğer başarılı olursa, kabilede kalmaya ve evlenmeye hak kazanıyor.