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Yok böyle gelenek! Bu kabilede kadınlarla beraber olabilmek için...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 16.08.2018 07:54 | Son Güncelleme

Etiyopya'da yaşayan Hamar kabilesi gelenekleriyle dünyada konu olmaya devam ediyor.

Özellikle evlenmek isteyen gençlere düzenlenen tören görenleri hayrete düşürecek cinsten.

Şaşkına çeviren gelenek!

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Etiyopya'da bulunan Hamar kabilesinde, eğer bir kişi evlenmek istiyorsa, ineklerin üzerinde atlanılan ilginç bir törene katılmak zorunda.
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İlk olarak genç insan ailesinin gözleri önünde kırbaçlanıyor ve ardından dört kısırlaştırılmış ineğin üzerinden hızla koşuyor. Eğer başarılı olursa, kabilede kalmaya ve evlenmeye hak kazanıyor.
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Kadınlar ise kırbaçlanarak erkeklerine olan sevgilerini kanıtlamış oluyorlar.
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Akılalmaz tören sonrası ortaya bakın nasıl görüntüler çıkıyor...
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Anahtar Kelimeler:
Kabile gelenek Etiyopya

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