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    4. Yol kenarında mısır satan 14 yaşındaki kıza 25 TL yerine 1.850 TL ödedi! O anlar sosyal medyada gündem oldu... "Bir fotoğraf çekebilir miyim?"

    Yol kenarında mısır satan 14 yaşındaki kıza 25 TL yerine 1.850 TL ödedi! O anlar sosyal medyada gündem oldu... "Bir fotoğraf çekebilir miyim?"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.08.2024 13:26
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    Sosyal medyadan yapılan bir paylaşım kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek gündeme yerleşti. Görüntülerde yol kenarında mısır satan küçük bir kız ve gurbetçi müşterisi arasında samimi bir diyalog kuruldu. Arabasından inerek mısır satın alan gurbetçi 25 TL yerine 50 Euro (1850 TL) ödeme yapınca gündem oldu. O anlara yorum yağdı.

    Yol kenarında mısır satan 14 yaşındaki kıza 25 TL yerine 1.850 TL ödedi! O anlar sosyal medyada gündem oldu... "Bir fotoğraf çekebilir miyim?"

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında popüler oldu. Görüntülerde aracıyla yol kenarında mısır saten bir kız çocuğunun tezgahında duran gurbetçi iki mısır satın aldı. Kızın adını ve yaşını soran adam mısırlardan bir tanesi de ona ikram etti. Ardından ise 25 TL yerine 50 Euro (1850 TL) verdi.

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    Küçük kızın "Bir fotoğraf çekebilir miyim?" diye sorması üzerine aracına oturarak cep telefonuyla fotoğraflarını da çeken gurbetçi sosyal medyanın gönlünü kazandı.

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    O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ne güzel sevindirmiş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Yüzleri gülümseten bir an" yorumunu yaptı.

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