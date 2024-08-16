Yol kenarında mısır satan 14 yaşındaki kıza 25 TL yerine 1.850 TL ödedi! O anlar sosyal medyada gündem oldu... "Bir fotoğraf çekebilir miyim?"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında popüler oldu. Görüntülerde aracıyla yol kenarında mısır saten bir kız çocuğunun tezgahında duran gurbetçi iki mısır satın aldı. Kızın adını ve yaşını soran adam mısırlardan bir tanesi de ona ikram etti. Ardından ise 25 TL yerine 50 Euro (1850 TL) verdi.

Küçük kızın "Bir fotoğraf çekebilir miyim?" diye sorması üzerine aracına oturarak cep telefonuyla fotoğraflarını da çeken gurbetçi sosyal medyanın gönlünü kazandı.

O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ne güzel sevindirmiş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Yüzleri gülümseten bir an" yorumunu yaptı.