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    4. Çilek satan küçük çocuğa 50 TL yerine 1.832 TL ödedi! O anlar sosyal medyada gündem oldu... "Abi bu fazla"

    Çilek satan küçük çocuğa 50 TL yerine 1.832 TL ödedi! O anlar sosyal medyada gündem oldu... "Abi bu fazla"

    09.08.2024 08:16
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.08.2024 08:16
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    'mr.fast19' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişinin gönderisi kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Görüntülerde çilek satan küçük bir çocuk ve gurbetçi arasında samimi anlar yaşandı. Arabasının camını açarak çilek satın almak isteyen gurbetçi 50 TL yerine 50 Euro (1832 TL) ödeme yapınca küçük çocuk, "Abi bu fazla" diyerek duruma tepki gösterdi.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında popüler oldu. Görüntülerde çilek satan bir çocuğun yanına yaklaşan gurbetçi bir paket çilek almak istedi. Küçük çocuğun önce adını ardından ise yaşını soran adam 50 TL yerine 50 Euro (1832 TL) verdi.

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    O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İnsanın gönlünü ısıtan paylaşım" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Seni sevdim gurbetçi" yorumunu yaptı.

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    Express
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    çilek sosyal medya
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