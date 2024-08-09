Çilek satan küçük çocuğa 50 TL yerine 1.832 TL ödedi! O anlar sosyal medyada gündem oldu... "Abi bu fazla"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında popüler oldu. Görüntülerde çilek satan bir çocuğun yanına yaklaşan gurbetçi bir paket çilek almak istedi. Küçük çocuğun önce adını ardından ise yaşını soran adam 50 TL yerine 50 Euro (1832 TL) verdi.

O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İnsanın gönlünü ısıtan paylaşım" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Seni sevdim gurbetçi" yorumunu yaptı.