Yol ortasında kadına şiddet! Küçük çocuğun bağırışları yürekleri sızlattı

Olay, akşam saatlerinde Kooperatif Mahallesi Güres Caddesi’nde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen kadın, park halindeki kapıları açık otomobilin yanında, bir erkek tarafından darbedilerek yere düşürüldü. Ardından kadının başına iki kez tekme ile vuran erkek, müdahale eden mahalle sakinleri tarafından yere yatırılarak etkisiz hale getirildi.

DARBEDİLEN KADIN MAHALLELİYE SIĞINDI

Tekmelerden kurtulan kadın mahalleliye sığınırken, otomobilin yanında bulunan küçük bir çocuğun ağlayarak ‘baba, baba’ diye bağırdığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

