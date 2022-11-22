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  4. Yol ortasında kadına şiddet! Küçük çocuğun bağırışları yürekleri sızlattı

Yol ortasında kadına şiddet! Küçük çocuğun bağırışları yürekleri sızlattı

22.11.2022 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Siirt'te yaşandı. Park halinde kapıları açık olan otomobilin yanındaki bir kadın, kimliği belirsiz bir erkek tarafından darbedildi. Şahıs, yere düşen kadının kafasına tekmeler attı. Saldırgan, müdahale eden mahalle sakinleri tarafından yere yatırılarak etkisiz hale getirildi. Öte yandan küçük bir çocuğun ağlayarak ‘baba, baba’ diye bağırdığı anlar da yürekleri sızlattı.

Yol ortasında kadına şiddet! Küçük çocuğun bağırışları yürekleri sızlattı

Olay, akşam saatlerinde Kooperatif Mahallesi Güres Caddesi’nde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen kadın, park halindeki kapıları açık otomobilin yanında, bir erkek tarafından darbedilerek yere düşürüldü. Ardından kadının başına iki kez tekme ile vuran erkek, müdahale eden mahalle sakinleri tarafından yere yatırılarak etkisiz hale getirildi.

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DARBEDİLEN KADIN MAHALLELİYE SIĞINDI

Tekmelerden kurtulan kadın mahalleliye sığınırken, otomobilin yanında bulunan küçük bir çocuğun ağlayarak ‘baba, baba’ diye bağırdığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Siirt

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