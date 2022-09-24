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Yol yapım kazısında tesadüfen bulundu! Alandaki çalışmalar durduruldu, ekipler sevk edildi...

24.09.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yol yapım çalışması esnasında iş makinesi operatörü, kırım işlemi yaparken kayalıkların arasında tünel olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediyenin kültür müdürlüğünden ekipler sevk edildi. Bölge güvenlik şeridiyle çevrildi, alana ise giriş-çıkışlar yasaklandı. Mağaranın derinliği ve özellikleri uzman ekiplerin incelemelerinin ardından belli olacak.

Yol yapım kazısında tesadüfen bulundu! Alandaki çalışmalar durduruldu, ekipler sevk edildi...

Fatsa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 20 Eylül'de Dolunay Mahallesi'nde yol yapım çalışması başlattı. Çalışmaların 4'üncü gününde alanda yapılan kazı çalışmaları sırasında iş makinesi operatörü, kırım işlemi yaptığı sırada kayalıkların arasında tünel fark etti.

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ÇALIŞMALAR DURDURULDU

Tünelin giriş kısmını temizleyen ekipler, kayalığın arkasına doğru ilerleyen mağara keşfetti. Balçık ve su ile kaplı alandaki çalışmalar durduruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri ve belediyenin kültür müdürlüğünden ekipler sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda bölge güvenlik şeridiyle çevrildi, alana ise giriş-çıkışlar yasaklandı.

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Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne de bilgi verilirken, mağarada uzmanlarca inceleme yapılacağı belirtildi. Mağaranın derinliği ve özellikleri uzman ekiplerin incelemeleri sonucunda belirlenecek. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ordu mağara yeraltı
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