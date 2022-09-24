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  4. Ünlü eğlence mekanında takım elbiseli dehşeti! Kadın, erkek demeden dakikalarca dövdüler

Ünlü eğlence mekanında takım elbiseli dehşeti! Kadın, erkek demeden dakikalarca dövdüler

24.09.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ortaköy'de ünlü bir eğlence mekanında yaşanan dehşet kameralarca saniye saniye kaydedildi. Biri kadın olan 3 kişilik grup mekana alınmayınca güvenlik görevlileriyle tartıştı. Büyüyen tartışmanın ardından 3 kişilik grupta olan bir erkek güvenlik görevlilerine kafa attı. Bu hamlenin ardından takım elbiseli 10 güvenlik görevlisi kadın da dahil olmak üzere 3 kişiyi yere yatırıp dakikalarca feci şekilde dövdü. Ekipler yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

Beşiktaş, Ortaköy'de ünlü bir eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi çıkan tartışma sonrası takım elbise giyen güvenlik görevlileri tarafından dakikalarca dövüldü. Takım elbiseli yaklaşık 10 kişinin sopalı dehşeti güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE KAFA ATTI

Olay 8 Eylül Perşembe gecesi 01.30 sıralarında yaşandı. Ortaköy'de ünlü bir eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi, özel güvenlikler tarafından içeri alınmadı. Bunun üzerine çıkan tartışmada içeri alınmayan erkek, güvenlik görevlilerinden birine kafa attı.

TAKIM ELBİSELİLER KADINI DA DARP ETTİ

TAKIM ELBİSELİLER KADINI DA DARP ETTİ
Yaklaşık 10 kişi olan takım elbiseli güvenlikçiler kafa atan kişiyle birlikte yanındaki kişiyi ve kadını yere yatırıp tekme ve yumruklarla darp etti.
Daha sonra bir türlü sakinleşmeyen güvenlikler ellerine geçirdikleri sopalarla hem kadını hem de erkeği feci şekilde dövdü.
Bazı güvenlik görevlileri ise 3 kişiyi darp eden arkadaşlarına engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Yaşanan dehşet anları mekanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bu olaydan bir süre sonra eğlence mekanı önüne gelen silahlı grup ile güvenlikler arasında kavga çıktı.
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Anahtar Kelimeler:
Ortaköy Güvenlik görevlisi kavga
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