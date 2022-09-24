Ünlü eğlence mekanında takım elbiseli dehşeti! Kadın, erkek demeden dakikalarca dövdüler

Beşiktaş, Ortaköy'de ünlü bir eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi çıkan tartışma sonrası takım elbise giyen güvenlik görevlileri tarafından dakikalarca dövüldü. Takım elbiseli yaklaşık 10 kişinin sopalı dehşeti güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE KAFA ATTI

Olay 8 Eylül Perşembe gecesi 01.30 sıralarında yaşandı. Ortaköy'de ünlü bir eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi, özel güvenlikler tarafından içeri alınmadı. Bunun üzerine çıkan tartışmada içeri alınmayan erkek, güvenlik görevlilerinden birine kafa attı.

TAKIM ELBİSELİLER KADINI DA DARP ETTİ Yaklaşık 10 kişi olan takım elbiseli güvenlikçiler kafa atan kişiyle birlikte yanındaki kişiyi ve kadını yere yatırıp tekme ve yumruklarla darp etti.

Daha sonra bir türlü sakinleşmeyen güvenlikler ellerine geçirdikleri sopalarla hem kadını hem de erkeği feci şekilde dövdü.

Bazı güvenlik görevlileri ise 3 kişiyi darp eden arkadaşlarına engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı.