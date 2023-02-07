Yol yerle bir oldu, uçuruma dönüştü! Araçlar derin yarıklardan devrildi: Deprem sonrası Gaziantep-Adana yolunda inanılmaz görüntüler

Merkez üssü Kahramanmaraş olan, yaklaşık 9 saat arayla 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler Türkiye'yi yasa boğdu. AFAD tarafından bu sabaha karşı 2 bin 921 olarak açıklanan can kaybının her saat artmasından endişe edilirken sarsıntıları yol açtığı fiziksel hasarın boyutu da çok yüksek oldu. Gaziantep-Adana yolundan gelen görüntüler yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

YOL UÇURUMA DÖNÜŞTÜ

Görüntülerde yolun yerle bir olduğu, yapısının değiştiği, uçurumlar oluştuğu görülüyor. Öte yandan birçok vatandaş da şok etkisi yaratan manzarayı telefonlarıyla görüntülüyor.

Adeta paramparça olan yolda meydana gelen derin yarıklardan araçların da devrildiği kameralara yansıdı.

Dondurucu kış şartlarının etkili olduğu bölgede karla kaplı olduğu yoldan çekilen video sosyal medyada da çok konuşuldu.