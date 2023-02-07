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  4. Yol yerle bir oldu, uçuruma dönüştü! Araçlar derin yarıklardan devrildi: Deprem sonrası Gaziantep-Adana yolunda inanılmaz görüntüler

Yol yerle bir oldu, uçuruma dönüştü! Araçlar derin yarıklardan devrildi: Deprem sonrası Gaziantep-Adana yolunda inanılmaz görüntüler

07.02.2023 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarsıntıyla birlikte yer yarıldı, resmen uçurum oluştu. Gaziantep-Adana otoyolundaki yarıkları görenler gözlerine inanamadı. Yıkıcı etkileri 10 ilde hissedilen depremlerin en çok vurduğu noktalardan olan bölgede araçların da oluşan uçurumlardan yuvarlandığı görüldü.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan, yaklaşık 9 saat arayla 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler Türkiye'yi yasa boğdu. AFAD tarafından bu sabaha karşı 2 bin 921 olarak açıklanan can kaybının her saat artmasından endişe edilirken sarsıntıları yol açtığı fiziksel hasarın boyutu da çok yüksek oldu. Gaziantep-Adana yolundan gelen görüntüler yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

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YOL UÇURUMA DÖNÜŞTÜ

Görüntülerde yolun yerle bir olduğu, yapısının değiştiği, uçurumlar oluştuğu görülüyor. Öte yandan birçok vatandaş da şok etkisi yaratan manzarayı telefonlarıyla görüntülüyor.

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Adeta paramparça olan yolda meydana gelen derin yarıklardan araçların da devrildiği kameralara yansıdı.

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Dondurucu kış şartlarının etkili olduğu bölgede karla kaplı olduğu yoldan çekilen video sosyal medyada da çok konuşuldu.

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deprem

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