Metro inşaatında feci kaza: 3 yaralı

Olay, akşam 22.30 sıralarında Arnavutköy'de Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosunun Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki şantiyesinde meydana geldi.

İŞÇİLERİ TAŞIYAN SEPETİN HALATI KOPTU

İddiaya göre, işçileri taşıyan sepetin halatının kopması sonucu işçiler metrelerce aşağı düştü. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

3 YARALI

Kazada Ufuk Y., Ömer Ö. ve Onur B. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı incelemeler devam ediyor. (DHA)



