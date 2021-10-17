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Metro inşaatında feci kaza: 3 yaralı

17.10.2021 01:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy'de metro şantiyesinde işçileri taşıyan sepetin halatının kopması sonucu 3 kişi metrelerce aşağı düştü. Yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Metro inşaatında feci kaza: 3 yaralı

Olay, akşam 22.30 sıralarında Arnavutköy'de Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosunun Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki şantiyesinde meydana geldi.

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İŞÇİLERİ TAŞIYAN SEPETİN HALATI KOPTU

İddiaya göre, işçileri taşıyan sepetin halatının kopması sonucu işçiler metrelerce aşağı düştü. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

3 YARALI

Kazada Ufuk Y., Ömer Ö. ve Onur B. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı incelemeler devam ediyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İşçi İstanbul Arnavutköy
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