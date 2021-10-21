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  4. Genç kadına metroda kabusu yaşattı! ''Irkçı saldırı''

Genç kadına metroda kabusu yaşattı! ''Irkçı saldırı''

21.10.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin başkenti Londra’da metroda seyahat ettiği sırada Asyalı bir kadına saldırmaya çalışan adama metrodaki yolcular müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Sosyal medya kullanıcıları olay karşısında tepki gösterirken bunun ırkçı bir saldırı olduğunu ifade ettiler. İngiltere Ulaştırma Polisi de söz konusu olay hakkında açıklama yaptı. Açıklamada ''hiçbir şiddet biçimine, tacize ve yıldırmaya müsamaha gösterilmeyecek'' denildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da kadına yönelik şiddet son anda vatandaşlar tarafından engellendi.

Metroda seyahat ettiği sırada Asya kökenli genç bir kadına saldırmaya çalışan adama, metrodaki bir grup yolcu müdahale etti. Olay anında çekilen görüntülerde, adamın Asya kökenli kadına bağırdığı ve daha sonra üzerine yürüyerek saldırmaya çalıştığı ve yolcuların adamı son anda müdahale ederek etkisiz hale getirdiği görüldü. Yerel basında çıkan haberlerde, olayın 15 Ekim gecesi meydana geldiğini bildirilirken, sosyal medya kullanıcıları olayı ırkçı bir saldırı olarak nitelendirdi.

''HİÇBİR TACİZ VE ŞİDDETE MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK''

İngiltere Ulaştırma Polisi'nden bir sözcü konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise, davanın soruşturma altında olduğunu ifade ederek, “Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik hiçbir şiddet biçimine, tacize ve yıldırmaya müsamaha gösterilmeyecek” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Londra
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