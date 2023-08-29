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  4. Yolda yürürken, saniyeler içinde 50 bin TL'sinden oldu! Herkesin başına gelebilir... O anlar kamerada

Yolda yürürken, saniyeler içinde 50 bin TL'sinden oldu! Herkesin başına gelebilir... O anlar kamerada

29.08.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşayan yabancı uyruklu Ousmane Cısse, herkesin başına gelebilecek bir olayla karşılaştı. Yanına yaklaşan bir otomobildeki adam, birini araması gerektiğini söyleyerek Cısse'den telefonunu istedi. Yanında kadın ve çocuğun da olduğu adamdan şüphelenmeyen Cısse ,telefonu verdi ancak sonrasında büyük şok yaşadı.

Yolda yürürken, saniyeler içinde 50 bin TL'sinden oldu! Herkesin başına gelebilir... O anlar kamerada

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde bulunan Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde geçen hafta cuma günü saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, sitede bulunan bir iş yerinde çalışan Senegal uyruklu Ousmane Cısse, markete gittiği sırada içerisinde bir çocuk ve bir kadının da bulunduğu otomobil yanına yaklaştı.

YAKLAŞIK 50 BİN TL DEĞERİNDE

Otomobilin sürücüsü, Cısse'den telefonunu isyeyerek bir arkadaşını arayacağını söyledi. Otomobildekilerden şüphelenmeyen Cısse, yaklaşık 50 bin lira değerindeki telefonu görüşme yapması için sürücüye verdi.

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GAZA BASIP KAÇTI

Sürücü, telefonu aldıktan sonra birini arayarak konuşmaya başladı. Bu sırada otomobilin arka koltuğunda oturan kadın inerek otomobilin önüne geçti. Bu sırada sürücü, cep telefonu ile görüşmeye devam etti. Diğer şüphelinin araca binmesiyle sürücü gaza basarak, olay yerinden kaçtı.

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PEŞİNDEN KOŞTU AMA YAKALAYAMADI

Ousmane Cısse ise otomobilin peşinden koşarak yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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O ANLAR KAMERADA

Görüntülerde, Cısse'nin yürürken yanına beyaz renkli bir otomobilin yanaştığı, bir süre konuştukları, Cısse ile sürücünün konuştuğu sırada arka koltukta oturan kadının aşağı inerek otomobilin önüne çöktüğü, bir süre sonra ise kadının otomobile binmesinin ardından sürücünün olay yerinden uzaklaştığı anlar yer alıyor. Daha sonra Cısse'nin otomobilin peşinden koştuğu görülüyor.

"BANA TELEFONUMDA KONTÖR OLUP, OLMADIĞINI SORDU"

Yaşananları anlatan Ousmane Cısse, "Cuma akşamı ben markete gidiyordum. Yanıma bir araba yanaştı. Bana telefonumda kontör olup, olmadığını sordu. Bende olduğunu söyleyerek kendisine verdim. Konuştuktan sonra araçla kaçmaya başladı. Peşinden koştum yakalayamadım" dedi.

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(DHA)

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