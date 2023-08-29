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Ev sahibi, kiracı kadını taciz etti! O anlar saniye saniye kamerada

29.08.2023 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de iğrenç bir taciz olayı yaşandı. İddiaya göre ev sahibi Kazım T., Suriye uyruklu kiracısı Nauha Ö.'yü (39) taciz etti. Nauha Ö.'nün kızı Eye A. (14) taciz anlarını cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Nauha Ö. görüntülerle birlikte polise giderek Kazım T.'den şikayetçi oldu. Yaşananları anlatan Eye A., "Bana, 'Sana para vereyim akşama kadar eve gelme' dedi. Ben de, 'Olmaz' diye cevap verdim. Kahve yapmaya tam mutfağa gittiğim sırada o anneme pislik şeyler yaptı" dedi.

İğrenç olay, 27 Ağustos Pazar günü 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 8 yıldır bir binanın bodrum katında iki çocuğu ile birlikte yaşayan Suriye uyruklu Nouha Ö.'nün kaldığı zemin kat daireyi 4 yıl önce satın alan Kazım T., ailenin evine sık sık gitmeye başladı. Yaklaşık 1 yıl içinde defalarca kez eve gelen ev sahibi Kazım T., iddiaya göre kiracısı Nauha Ö,'yü (39) taciz etti. Kiracı, durumdan şüphelenen 14 yaşındaki kızı Eye A.'ya olan biteni anlattı.

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TACİZ ANLARI KAMERADA

Kazım T.'nin pazar günü gündüz saatlerinde tekrar eve gelmesi üzerine Eye A., cep telefonu kamerasını açarak, oturma odasında bir bölüme yerleştirdi. Kısa bir süre sonra ev sahibi Kazım T., Nauha Ö.'nün 14 yaşındaki kız çocuğu Eye A.'dan kendilerine kahve yapmasını istedi. Eye A., kahve yapmak için mutfağa gittiği sırada Kazım T., yerinden kalkarak, karşısında oturan Nouha Ö.'ye yöneldi ve taciz etti. Nouha Ö., yerinden kalkarak, mutfaktaki kızının yanına gitti. Kızın tepki göstermesi üzerine Kazım T., evden ayrıldı. O anlar ise, cep telefonu kamerasına yansırken, Nouha Ö., ev sahibi Kazım T.'den şikayetçi oldu.

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"'SANA PARA VEREYİM, AKŞAMA KADAR EVE GELME' DEDİ"

Yaşananları anlatan Eye A., "Bize sürekli gelip, gidiyordu. Anneme hep ya göz kırpıyordu ya da kızın evden çıksın diyordu. Bunu çok fazla yapmaya başladı. Biz de bunu ispatlayamıyorduk. En son annem telefonumla kayıt yapmamı söyledi. Bizim eve geldi tekrar. Bana kahve yapın dedi. Kahve yaptık. Sonra bana, 'Sana para vereyim akşama kadar eve gelme' dedi. Ben de, 'Olmaz' diye cevap verdim. Kahve yapmaya tam mutfağa gittiğim sırada o anneme pislik şeyler yaptı. Biz evden çıkarak durumu komşularımıza anlattık ve karakola gittik" dedi.

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"KOMŞUMUZ UYARINCA 10 AY EVİMİZE GELMEDİ"

Eye A., 3-4 defa bu durumun yaşandığını, üst komşularının durumdan şüphelendiğini belirterek, "Komşumuz kendisiyle konuştu yaklaşık 10 ay evimize gelmedi. Kendisini uyaran komşumuz vefat edince yeniden gelmeye başladı. Yine böyle yapmaya başladı" diye konuştu.

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EV SAHİBİNİN OĞLU, EVİ BOŞALTMALARINI İSTEDİ

Öte yandan ev sahibi Kazım T.'nin oğlu olduğu öğrenilen kişi, Eye A.'yı arayarak, evi boşaltmalarını, boşaltmamaları halinde elektrik, su ve doğalgazı keseceğini söyledi.

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(DHA)

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