HABER

Yolsuzluk skandalının merkezindeki şirketin eski yöneticisi ölü bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 19.09.2019 05:45 | Son Güncelleme

Brezilya'da "araba yıkama" adıyla bilinen yolsuzluk soruşturmasının merkezindeki Odebrecht inşaat şirketinin eski üst düzey yöneticisi Henrique Valladeres, Rio de Janeiro'daki evinde ölü bulundu.

Yolsuzluk skandalının merkezindeki şirketin eski yöneticisi ölü bulundu

Rio de Janeiro polisi, yolsuzluk soruşturmasındaki Odebrecht inşaat şirketinin eski üst düzey yöneticisi Valladeres'in, Rio de Janeiro'daki evinde ölü bulunduğunu duyurdu.

ÖLÜM SEBEBİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Valladeres'in cenazesinin adli tıp incelemesi sonrasında ailesine teslim edildiği, ölüm sebebinin ise belirlenemediği kaydedildi.

Valladeres'in soruşturma kapsamında muhbirlik yaptığı biliniyordu.

Maktul Valladeres, Brezilya devlet başkanlığı eski adaylarından birine ve eski bir enerji bakanına yapılan şüpheli ödemeler hakkında bilgiler paylaşmıştı.

ARAÇ YIKAMA OPERASYONU

Brezilya'da devlete ait petrol şirketi Petrobras'ta yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle başlatılan ve "Araç Yıkama Operasyonu" olarak adlandırılan soruşturmayı yürüten savcılar, Odebrecht isimli inşaat firmasının, 8 ihale karşılığında eski Devlet Başkanı Lula da Silva'ya rüşvet verdiğini ileri sürmüştü.

Mart 2015'te başlatılan soruşturmada, aralarında şirketin üst düzey yöneticileri, iki eski milletvekili ve ünlü iş adamlarının bulunduğu 100'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

ESKİ DEVLET BAŞKANI RÜŞVETLE SUÇLANMIŞTI

Eski Devlet Başkanı Michel Temer de Odebrecht şirketinden yaklaşık 300 bin dolar rüşvet almakla suçlanmıştı.

Odebrecht şirketinden ismi açıklanmayan eski bir yönetici, şirketin, Temer'in partisine 40 milyon dolar rüşvet verdiği iddiasında bulunmuştu.

Peru, Arjantin, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Ekvador ve Venezuela makamları, kendi ülkelerinde Odebrecht şirketinin faaliyetleriyle ilgili yolsuzluk soruşturmaları başlatmıştı.

Soruşturma çerçevesinde bugüne kadar onlarca siyasetçi ve yönetici mahkum edilirken, 2 milyar doların üzerinde rüşvet ve yolsuzluk ortaya çıkarılmıştı. (AA)

Erzurum'da şaşırtan görüntü! Eylül ayında dolu yağdı Erzurum'da şaşırtan görüntü! Eylül ayında dolu yağdı
İngiltere Başbakanı Johnson’dan tartıştığı genç ile ilgili tweet! 'Bu utanılacak bir durum değil'İngiltere Başbakanı Johnson’dan tartıştığı genç ile ilgili tweet! 'Bu utanılacak bir durum değil'
İran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebilirizİran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
brezilya Yolsuzluk

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Papa'dan ültimatom gibi çağrı: 6 ay içinde devret

Papa'dan ültimatom gibi çağrı: 6 ay içinde devret

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiltere Başbakanı Johnson’dan tartıştığı genç ile ilgili tweet! 'Bu utanılacak bir durum değil'

İngiltere Başbakanı Johnson’dan tartıştığı genç ile ilgili tweet! 'Bu utanılacak bir durum değil'

İran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

İran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

Trump'tan, İran'a yaptırım açıklaması! '48 saat içinde...'

Trump'tan, İran'a yaptırım açıklaması! '48 saat içinde...'

Gerilim tırmanıyor! İlk kez 'savaş nedeni' ifadesi kullanıldı

İlk kez 'savaş nedeni' ifadesi kullanıldı!

Seçimde büyük bir sürpriz yaşamıştı! Flaş karar: İptal etti

Seçimde büyük bir sürpriz yaşamıştı! Flaş karar: İptal etti

Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Kanıtları paylaşıp, suçladılar

Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Kanıtları paylaşıp, suçladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.