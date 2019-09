Yonca Evcimik yaş gününü bikinili pozlarıyla kutladı!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Yonca Evcimik, 56 yaşına bastı. Doğum gününde Instagram hesabından bikinili fotoğraflarını paylaşan Evcimik, ilerleyen yaşına rağmen düzgün fiziği ile dikkatleri üzerine çekti.

Evcimik, mankenlere taş çıkartan fotoğrafların şu notla paylaştı:

“Bugün benim doğum günüm. 56 yaşıma selam olsun. Rakamlarla hiç işim olmadı. Ruhumu genç tuttuğumu ve içimdeki çocuğu hiç kaybetmeyeceğimi çok iyi biliyorum. Bana her zaman sorulan ‘ Nasıl bu kadar enerjik ve genç kalıyorsun?’ sorusunun cevabı çok açık aslında. Malum dış görünüş için her türlü nimetten yararlanmak mümkün ama insanın ruhunu genç tutmak için hiç bir tıbbi müdahale şansı yok. Ben ve içimdeki büyümeyen çocuk her daim genç ve enerjik kalmaya devam edeceğiz. Yeni yaşım kutlu olsun. Gösteri daha yeni başlıyor"