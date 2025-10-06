Mynet Trend

YAZARLAR

Kerim Kökden

Yazarın Diğer Yazıları
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Köşe Yazıları

YORUMCU SERGEN YALÇIN NE DERDİ?

06.10.2025 11:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hikayeyi salı akşamından yani Şampiyonlar Ligi zaferinden alıyorum. Galatasaray İngiliz devi Liverpool’u yenerek bir kez daha Avrupa’da adından söz ettirirken, cumartesi günü başına geleceklerden habersizdi. Derbi günü geldi çattı! Maçın henüz başlarında 1-0 geriye düştü. Yetmedi en formda oyuncusu Singo’yu kaybetti. Yine yetmedi bir de Davinson’u kırmızıdan kaybetti. Senaryoya bakın korku filmlerinin ünlü yönetmeni Alfred Hitchcock olsa anca bu kadar yazar…

Sarı kırmızılı ekip için korku filmine dönen karşılaşma, Beşiktaş içinse de komedi senaryosunu andırıyordu. Fakat bu komedinin 2 yönü vardı. Birincisi, maçın bitiminde bu kadar eleştirilen Beşiktaş’ın Rams Park’tan 1 puanla dönmesi! Bir kazanç mıdır evet…

İkincisi ise, ilk golü sen buluyorsun ve rakip daha 34. dakikada 10 kişi kalıyor. Bu şartlarda farka gidip hem taraftarını havaya sokardın hem de takıma gerekli umudu verirdin. Ama olmadı! 10 kişi, geride olan takıma puan verdi… O gece Sergen Yalçın Beşiktaş’ın teknik direktörü değil de Candaş Tolga Işık’ın karşısında yorumcu olarak yer alsaydı acaba ne derdi çok merak ediyorum… En nihayetinde bu senaryo içinde 1 puan Cimbom için kazanç, Kara Kartal için kayıp olarak değerlendirilebilir.

AKILLARA ATA DEMİRER'İN O REPLİĞİ GELDİ

YORUMCU SERGEN YALÇIN NE DERDİ? 1

Samsunspor-Fenerbahçe maçı bana Avrupa Yakası’nın o çok bilinen repliğini hatırlattı. Ata Demirer’in ‘‘Ne olacak bu Fener’in hali’’ ile başlayan ve takımın devamlı 1 parçasının eksik olması ile devam eden o meşhur replik… Samsun’da öyle bir maç oynandı işte. Ezeli rakibin Galatasaray hazır puan kaybetmiş, rakibin Samsunspor senin gibi Avrupa yorgunu ve o takımın senden daha az geniş kadrosu bulunmakta. Sen kazanıp farkı indirip, Milli araya mutlu girebilirsin ama olmadı.

YORUMCU SERGEN YALÇIN NE DERDİ? 2

Hep bir eksik hep bir ucundan kaçırma hep hep hep… Sene başı eski başkan Ali Koç’un ‘‘Tarihin en iyi Fenerbahçe kadrosu’’ naraları ile başlanan sezon, bugün 8.hafta sonunda liderin 6 puan gerisinde kaldı. Sorun nerede? Kadro en iyi kadro mu? Tartışılır, en geniş olabilir ama en iyisi demek zor. Mesela Jhon Duran nerede? Tek santrafor sisteminde En-Nesryi ile devam mı? Hala mı çok koşan Szymanski? Ve son sorum emin misiniz Tedesco’dan? Kritik bir soru… 5 maç oldu yeni hoca geleli ama ne bir gelişim ne bir değişim. Üstelik Alanya,Kasımpaşa ve Samsun beraberlikleri. Başkan Sadettin Saran'ı bir an evvel göreve çağırmak istiyorum. Atı alan Üsküdar’ı geçmeden bir an önce değişim, gelişim, yükseliş!

Mynet'in Sesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karahantepe tarihinde bir ilk! Tıpkı insan yüzü gibi... Karahantepe tarihinde bir ilk! Tıpkı insan yüzü gibi...
Tren sörfü kabusu! İki kız çocuğu hayatını kaybettiTren sörfü kabusu! İki kız çocuğu hayatını kaybetti

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Yazarlarımız

Kerim Kökden

Kerim Kökden

YORUMCU SERGEN YALÇIN NE DERDİ? Son yazıları İncele
Nilgün Akbıyık

Nilgün Akbıyık

Geleceğe bir doz koruma: HPV aşısı ve kanserden uzak bir yaşam mümkün mü? Son yazıları İncele

Diğer Haberler

Geleceğe bir doz koruma: HPV aşısı ve kanserden uzak bir yaşam mümkün mü?

Geleceğe bir doz koruma: HPV aşısı ve kanserden uzak bir yaşam mümkün mü?

Akla gelen ilk tür: Akciğer kanseri... Tek suçlusu sigara mı?

Akla gelen ilk tür: Akciğer kanseri... Tek suçlusu sigara mı?

iPhone 17 ailesi ve iPhone Air: Ne bekliyorduk, ne gördük?

iPhone 17 ailesi ve iPhone Air: Ne bekliyorduk, ne gördük?

Diyabetin gözden kaçan yüzü: Gizli şeker

Diyabetin gözden kaçan yüzü: Gizli şeker

Erken teşhisin önemi: Cilt kanserinde farkındalık

Erken teşhisin önemi: Cilt kanserinde farkındalık

Nefesin kıymetini bilmek: Çocuklarda astım

Nefesin kıymetini bilmek: Çocuklarda astım

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.