YouTube'dan flaş Rusya kararı! Askıya alıyor

Rusya-Ukrayna savaşı dünya çapında konuşulmaya devam edilirken, dijital dünyada yaşananlar da en az savaş kadar konuşuluyor. Örneğin, Google ve YouTube, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra Rusya'da çevrimiçi reklam satışını kısa süre önce durdurmuştu. Şimdi YouTube'dan yeni bir karar geldi.

YOUTUBE DURDURMA KARARINI GENİŞLETTİ

YouTube, Rusya'daki kullanıcılar için tüm para kazanma özelliklerini askıya almış gibi görünüyor. Reuters'ın haberine göre YouTube, yaptığı açıklama ile daha önce aldığı durdurma kararını Rusya'daki izleyiciler için YouTube Premium, Channel Memberships (Kanal abonelikleri) ve Super Chat dahil olmak üzere tüm para kazanma özelliklerini kapsayacak şekilde genişletti.

Rusya'daki YouTube kanalları, ülke dışındaki izleyicilerden para kazanmaya ise devam edebilecek. Şirketin internet sitesine göre, Google Play'deki ücretsiz uygulamalar Rusya'da da kullanılabilir durumda.

