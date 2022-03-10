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YouTube'dan flaş Rusya kararı! Askıya alıyor

10.03.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna işgali sonrası Rusya'ya peş peşe yaptırımlar uygulanırken, popüler video paylaşım platformu YouTube'dan ülkeye ilişkin bir yaptırım kararı daha geldi. YouTube, YouTube Premium da dahil olmak üzere Rusya'daki tüm ödeme tabanlı hizmetleri askıya alıyor.

YouTube'dan flaş Rusya kararı! Askıya alıyor

Rusya-Ukrayna savaşı dünya çapında konuşulmaya devam edilirken, dijital dünyada yaşananlar da en az savaş kadar konuşuluyor. Örneğin, Google ve YouTube, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra Rusya'da çevrimiçi reklam satışını kısa süre önce durdurmuştu. Şimdi YouTube'dan yeni bir karar geldi.

YOUTUBE DURDURMA KARARINI GENİŞLETTİ

YouTube, Rusya'daki kullanıcılar için tüm para kazanma özelliklerini askıya almış gibi görünüyor. Reuters'ın haberine göre YouTube, yaptığı açıklama ile daha önce aldığı durdurma kararını Rusya'daki izleyiciler için YouTube Premium, Channel Memberships (Kanal abonelikleri) ve Super Chat dahil olmak üzere tüm para kazanma özelliklerini kapsayacak şekilde genişletti.

Youtube

Ukrayna saldırısı sonrası haberler peş peşe geldi: İşte YouTube gibi dijital dünyadaki şirketlerin Rusya kararları!Ukrayna saldırısı sonrası haberler peş peşe geldi: İşte YouTube gibi dijital dünyadaki şirketlerin Rusya kararları!

Rusya'daki YouTube kanalları, ülke dışındaki izleyicilerden para kazanmaya ise devam edebilecek. Şirketin internet sitesine göre, Google Play'deki ücretsiz uygulamalar Rusya'da da kullanılabilir durumda.

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Anahtar Kelimeler:
youtube Rusya
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