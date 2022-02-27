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Ukrayna saldırısı sonrası haberler peş peşe geldi: İşte YouTube gibi dijital dünyadaki şirketlerin Rusya kararları!

27.02.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına tepkiler sürüyor. Birçok ülkeden Rusya'ya yönelik yaptırım kararı çıkarken, dijital dünyada yer alan YouTube, Facebook ve Twitter gibi şirketler de kısıtlayıcı kararlar aldı. İşte şirketlerin kararlar...

Ukrayna saldırısı sonrası haberler peş peşe geldi: İşte YouTube gibi dijital dünyadaki şirketlerin Rusya kararları!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı konuşulmaya devam ediyor. Dünya çapında saldırıya ilişkin tepkiler gelirken, birçok ülke de Rusya için yaptırım kararları açıkladı. Ülkelerin yanı sıra dijital dünyada yer alan YouTube, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya odaklı bazı şirketler de kısıtlama duyuruları yaptı.

YOUTUBE PARA KAZANMALARINI ASKIYA ALDI

AA'nın haberine göre, bu şirketlerden biri olan YouTube, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rus devlet medyasının reklam yayımlaması ve para kazanmasını askıya aldı.

Youtube

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına tepki olarak atılan adımları açıklayan YouTube Sözcüsü Farshad Shadloo, Google'ın çatı şirketi Alphabet bünyesindeki video paylaşım sitesi YouTube'da, aralarında Russia Today'in (RT) de olduğu Rus devlet medyasına ait birçok kanalın reklam yayımlaması ve para kazanmasının askıya alındığını ifade etti.

YouTube'da söz konusu kanalların önerilmesinin de sınırlandığını belirten Shadloo, Ukrayna hükümetinin talebi doğrultusunda Ukrayna'da bu kanallara erişimin engellendiğini kaydetti.

Bu arada bir YouTube yetkilisi, son günlerde "eş güdümlü aldatıcı uygulamalara" karşı kurallar gibi platformun politikalarını ihlal eden yüzlerce kanalı kapattığını ve binlerce videoyu kaldırdığını duyurdu.

Google Sözcüsü Michael Aciman, Rus devlet medyasına ait birçok kanalın Google'ın reklam hizmetleri vasıtasıyla reklam yayımlaması ve para kazanmasına ara verildiğini açıkladı.

Aciman, gelişmelerin bilfiil izlendiği ve ihtiyaç halinde gerekenlerin yapılacağını ifade etti.

TWITTER'DAN UKRAYNA VE RUSYA KARARI

Diğer yandan, Twitter Safety hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna ve Rusya'da reklamların geçici olarak askıya alındığı ifade edildi.

Twitter

Açıklamada, söz konusu adımın kamu güvenliği bilgilerinin görünürlüğünü sağlamak ve reklamların bu bilgilerin önemini azaltmaması için atıldığı belirtildi.

FACEBOOK'TAN DEVLET MEDYASINA YASAK

Facebook da Rusya devlet medyasının reklam yayımlamasına ve para kazanmasına yasak getirdi.

Meta

Meta'nın güvenlik politikası başkanı Nathaniel Gleicher, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Artık Rus devlet medyasının dünyanın herhangi bir yerinde platformumuzda reklam yayınlamasını veya para kazanmasını yasaklıyoruz" dedi.

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