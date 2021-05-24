YouTube'dan yeni reklam kararı!

Video paylaşım platformu denilince hiç şüphesiz akıllara ilk olarak YouTube geliyor. Özellikle son dönemlerde bu platform fazlasıyla dikkat çekmeye başlamıştı. Bunun nedeni reklam politikalarıydı.

YouTube kullanan kişiler reklam politikalarında bir miktar daha yumuşama gelmesini beklerken platformdan beklentilerin tam tersi yönünde bir karar geldi. Yeni bir sistem tepkileri artırabilir.

YOUTUBE'DAN TÜM VİDEOLARA REKLAM

Google tarafından geliştirilen YouTube önemli bir karar aldı. Buna göre YouTube tüm videolara reklam koyacak, küçük içerik üreticileri bile artık reklam göstermek zorunda kalacak. Yani bu konuda herhangi bir ayrım olmayacak. Bugüne kadar küçük üreticiler için herhangi bir reklam politikası uygulanmıyordu.

Bazı yayıncılar ise YouTube ile reklam iş birliği yapmıyor. Gelen yeni karar ile birlikte onların da sistemde yer alacağı ifade edildi. YouTube İş Ortağım Programı herkes için geçerli olacak. Ayrıca hem küçük üreticiler hem de YouTube İş Ortağı Programı üyesi olmayanlar için herhangi bir ücret verilmeyecek.

YouTube tarafından alınan bu kararların 1 Haziran 2021 tarihinde aktifleşmesi bekleniyor. Böylece platform için yeni bir dönem başlamış oluyor.

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