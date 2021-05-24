HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. YouTube'dan yeni reklam kararı!

YouTube'dan yeni reklam kararı!

24.05.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok kişi tarafından kullanılan YouTube, reklam politikası ile çok fazla tepki görüyordu. Ancak YouTube yeni bir karar aldı. İşte YouTube'un yeni reklam politikası ile ilgili merak edilen detaylar.

YouTube'dan yeni reklam kararı!

Video paylaşım platformu denilince hiç şüphesiz akıllara ilk olarak YouTube geliyor. Özellikle son dönemlerde bu platform fazlasıyla dikkat çekmeye başlamıştı. Bunun nedeni reklam politikalarıydı.

YouTube kullanan kişiler reklam politikalarında bir miktar daha yumuşama gelmesini beklerken platformdan beklentilerin tam tersi yönünde bir karar geldi. Yeni bir sistem tepkileri artırabilir.

YOUTUBE'DAN TÜM VİDEOLARA REKLAM

Google tarafından geliştirilen YouTube önemli bir karar aldı. Buna göre YouTube tüm videolara reklam koyacak, küçük içerik üreticileri bile artık reklam göstermek zorunda kalacak. Yani bu konuda herhangi bir ayrım olmayacak. Bugüne kadar küçük üreticiler için herhangi bir reklam politikası uygulanmıyordu.

Bazı yayıncılar ise YouTube ile reklam iş birliği yapmıyor. Gelen yeni karar ile birlikte onların da sistemde yer alacağı ifade edildi. YouTube İş Ortağım Programı herkes için geçerli olacak. Ayrıca hem küçük üreticiler hem de YouTube İş Ortağı Programı üyesi olmayanlar için herhangi bir ücret verilmeyecek.

YouTube'dan Sedat Peker kararıYouTube'dan Sedat Peker kararı

YouTube tarafından alınan bu kararların 1 Haziran 2021 tarihinde aktifleşmesi bekleniyor. Böylece platform için yeni bir dönem başlamış oluyor.

Einstein mektubu rekor fiyatla satıldı: Rakam çok uçuk

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER O iddialara bu pozla yanıt verdi! O iddialara bu pozla yanıt verdi!
Google katlanabilir kamera için 23 sayfalık patent aldıGoogle katlanabilir kamera için 23 sayfalık patent aldı
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
youtube sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

O ülkeden paketleyip getirdiler! MİT dizisine damga vuran final

O ülkeden paketleyip getirdiler! MİT dizisine damga vuran final

Kadın öğretmen komşuları tarafından darp edildi

Kadın öğretmen komşuları tarafından darp edildi

Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına cevap

Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına cevap

El çabukluğuyla, genç kızın arka cebindeki telefonunu çaldılar

El çabukluğuyla, genç kızın arka cebindeki telefonunu çaldılar

Beklenen oldu! İşte yeni takımı

Beklenen oldu! İşte yeni takımı

Salgın başlamadan önce belirtilerle hastaneye başvurmuşlar

Salgın başlamadan önce belirtilerle hastaneye başvurmuşlar

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Erdoğan, "Çağ atlayacak" diyerek duyurdu

Erdoğan, "Çağ atlayacak" diyerek duyurdu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Polonya, Türkiye'den SİHA alacak! "Bu, gerçek bir silah"

Polonya, Türkiye'den SİHA alacak! "Bu, gerçek bir silah"

10 yıldır nasıl saklandığı ortaya çıktı!

10 yıldır nasıl saklandığı ortaya çıktı!

Haziranda açılma nasıl olacak? Bilim Kurulu üyesi duyurdu

Haziranda açılma nasıl olacak? Bilim Kurulu üyesi duyurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.