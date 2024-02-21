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YouTube Shorts para kazanma: YouTube Shorts’tan nasıl para kazanılır? YouTube Shorts para kazanma şartları nelerdir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
19.02.2024 18:03 | Son Güncelleme:
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Dünya genelinde küresel bir kültür hâline gelen birçok sosyal medya uygulaması mevcuttur. YouTube da bu sosyal medya uygulamaları arasında olup, milyonlarca kişi tarafından kullanılmaktadır. Google şirketine ait olan bu platformun kendi içerisinde de birçok farklı özelliği vardır. Bu farklı özelliklerden biri kullanıcıların para kazanmasına fırsat tanıyan YouTube Shorts özelliğidir. Peki, YouTube Shorts’tan nasıl para kazanılır, para kazanma şartları nelerdir?

YouTube Shorts para kazanma: YouTube Shorts’tan nasıl para kazanılır? YouTube Shorts para kazanma şartları nelerdir?

İçindekiler

  • YouTube Shorts para kazanma
  • YouTube Shorts’tan nasıl para kazanılır?
  • YouTube Shorts para kazanma şartları nelerdir?

İnternet üzerinden para kazanmanın birçok farklı yöntemi mevcuttur. Bu yöntemlerden biri yaygın olarak kullanılan sosyal medya ağları arasında bulunan YouTube platformu aracılığı ile gelir elde etmektir. YouTube uygulaması, içerik üreten kişilere aynı uygulama içerisinde bulunan YouTube Shorts özelliği üzerinden para kazanma imkânı tanımaktır. Bu imkân sadece platform üzerinden içerik üreten kullanıcılara tanınmakla birlikte bazı önemli kriterleri de kapsamaktadır.

YouTube Shorts para kazanma

YouTube, dünya çapında en sık kullanılan sosyal medya platformlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu platform üzerinden kullanıcılar video paylaşabilmekte, başkalarının videolarını izleyebilmekte ve yorum yapabilmektedir. Ayrıca bu uygulama üzerinden belirli koşullar dâhilinde para kazanabilmek de mümkündür.

YouTube platformunun son dönemlerde en dikkat çeken özelliklerinden biri YouTube Shorts aracıdır. Bu araç, kullanıcıların dikey olmak şartıyla en fazla 60 saniyelik videolar oluşturmasına fırsat tanımaktadır. Ayrıca bu kısa videolar üzerinden kolay bir şekilde gelir edebilmek de mümkün olmaktadır. Ancak bu kısa videolardan gelir edilebilmesi için bazı şartların sağlanmış olması gerekmektedir.

YouTube Shorts nedir, nasıl kullanılır, ne işe yarar? YouTube Shorts nedir, nasıl kullanılır, ne işe yarar?

YouTube Shorts’tan nasıl para kazanılır?

En popüler sosyal medya uygulamaları arasında bulunan YouTube uygulamasının dikkat çekici özelliklerinden biri olan YouTube Shorts özelliği ile video içeriği üreten kullanıcılar para kazanma fırsatını elde edebilmektedir. Ancak bu fırsattan faydalanabilmek için öncesinde YouTube İş Ortağı Programı’na kayıtlı olunması gerekmektedir. Kısaca YPP olarak da tabir edilen bu program, içerik üreten kullanıcılara paylaşılan videolardan para kazanma fırsatı sunmaktadır.

Bunun yanı sıra YouTube uygulaması ile ilgili daha fazla kaynağa erişim sağlama imkânı da vermektedir. YouTube Shorts’tan para kazanmak için hazırlanan videoların dikkat çekici olması oldukça önemlidir. İçerik üreticilerinin Shorts videolarını hazırlarken dikkat etmesi gereken önemli noktalar şöyledir:

  • YouTube Shorts videolarından gelir elde edebilmek için bu videoların etkin bir şekilde tanıtımının yapılması gerekir.
  • YouTube içerisinde bulunan yerleşik araçlar kullanılarak bu kısa videolar daha dikkat çekici bir hâle gelebilir.
  • Oluşturulan Shorts videolarının orijinal olmasına dikkat edilmelidir.
  • Videoların trendlere uygun bir biçimde hazırlanması gerekir.
  • Videoları yüksek çözünürlükte çekmek, izlenme sayısının artmasında etkilidir.
  • Video başlıklarını yazarken ve açıklama kısmını doldururken anahtar kelimelerden yararlanılması, videoların daha kolay bulunur hâle gelmesinde büyük bir rol oynar.
  • YouTube Shorts videolarını düzenli aralıklarla yükleyip diğer kullanıcılarla paylaşmak, takipçi sayısının artmasında da oldukça etkilidir.

YouTube Shorts para kazanma şartları nelerdir?

YouTube sosyal medya uygulamasında Shorts özelliğini kullanarak video içeriği üreten kişilerin bu videolar üzerinden gelir elde edebilmesi için ilk önce YouTube İş Ortağı Programı’na katılması ve program tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. YouTube Shorts videoları aracılığıyla para kazanmak için bazı önemli şartların da sağlanmış olması önemli bir konudur.

YouTube İş Ortağı Programı’nda para kazanma ile ilgili yeni şartlar bulunmaktadır. Video içerik üreticilerinin bu şartları önceden kabul etmesi, gelir elde edebilmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. YouTube Shorts para kazanma şartları ise genel olarak şunlardır:

  • Video içeriği üreten kullanıcıların öncelikli olarak kısaca YPP olarak karşımıza çıkan YouTube İş Ortağı Programı’na katılım başvurusunda bulunması
  • Video içerik üreticilerinin hâlihazırda en az 1000 aboneye sahip olması
  • Son 3 ay içerisinde 10 milyon görüntüleme sayısına erişilmiş olması
  • YouTube kapsamında belirtilen belli başlı para kazanma politikalarının kabul edilmiş olması
  • Son 1 senedeki izlenme süresinin 4 bin saati aşmış olması
    Youtube


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