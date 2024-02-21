YouTube Shorts nedir, nasıl kullanılır? YouTube Shorts ne işe yarar?

İnternet üzerinden arama yapılmasına ve online olarak bilgi paylaşılmasına fırsat sunan, reklam teknolojileriyle çevrili çok uluslu Amerikan firması, Google olarak bilinmektedir. YouTube sosyal medya platformu, Google firması bünyesinde yer alan bir video paylaşım platformudur. Bu platform içerisinde kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik pek çok farklı özellik vardır. Bu özelliklerden biri de YouTube Shorts adıyla dikkat çeken içerik üretme aracıdır.

YouTube Shorts nedir?

Sosyal medya uygulamaları içerisinde en sık tercih edilen özelliklerden biri video içeriği üretmektir. YouTube sosyal medya platformu, kullanıcılara online video çekip paylaşım yapma olanağı tanımaktadır. Dünya genelinde de yaygın olarak kullanılan bu platform aynı zamanda kullanıcılara ücretsiz video izleme seçeneğini de sunar. Bu sosyal medya uygulaması içerisinde çeşitli pek çok özellik bulunmaktadır. Bu özelliklerden biri de YouTube short olarak da tabir edilen ve uygulama içerisinde daha hızlı video paylaşımı yapılmasını sağlayan özelliktir. Bu özellik sayesinde bilinen YouTube videolarından farklı daha kısa video çekimi yapmak mümkündür.

YouTube Shorts nasıl kullanılır?

Sosyal medya platformlarında en sık kullanılan özelliklerden biri, kısa videolar çekip diğer kullanıcılar ile paylaşmaktır. Instagram, TikTok gibi diğer platformlar içerisinde dikey olarak belirli süre dâhilinde çekilip paylaşılan video özelliği mevcuttur. YouTube Shorts da hem dikey hem de belirli süreli çekilen bir video özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu video özelliğinin süresi ise 1 dakika kadardır.

YouTube Shorts aracının kullanımı oldukça basittir. Kullanıcılar akıllı cep telefonları üzerinden en fazla 60 saniyelik bir video çekerek YouTube Shorts bölümüne yükleyebilir ve ardından diğer kullanıcılar ile hızlı bir şekilde paylaşabilir. Bu özellik bir nevi diğer sosyal medya uygulamalarında kullanılan kısa video çekme özelliğinin YouTube sürümüdür. Genel olarak YouTube Shorts özellikleri ise şu şekildedir:

En fazla 60 saniyelik dikey ve kısa video çekilip paylaşılmasına fırsat verir.

Video içeriği hazırlanırken YouTube uygulaması içerisinde bulunan şarkı kütüphanesi kısmından videoyu daha dikkat çekici bir hâle getirmek için şarkı seçilebilir.

Videonun kayıt hızı istenirse yavaşlatılabilir ya da hızlandırılabilir.

Hazırlanan video içeriğinde farklı filtreler kullanılabilir.

Hazırlanan video içeriğinde ihtiyaç duyulursa alt yazı ilave edilebilir. Alt yazı bazı durumlarda izleyicilerin video içeriğindeki konuyu daha iyi anlamasına yardımcı olur.

YouTube Shorts ne işe yarar?

Gerek ülkemizde gerekse dünya genelinde yaygın olarak tercih edilen sosyal medya platformlarından biri YouTube uygulamasıdır. Bu uygulama içerisinde kullanıcıların beğenilerine sunulan birçok farklı özellik mevcuttur. Kullanıcılar isteğe göre kısa süreli video içeriği üretebildikleri gibi daha uzun süreyi kapsayan videoları da bu platform üzerinden paylaşabilmektedir.

YouTube sosyal medya uygulamasının son dönemlerde en dikkat çeken özelliği ise kısa ve dikey video çekip paylaşma hizmeti veren YouTube Shorts özelliğidir. YouTube platformu üzerinden paylaşılan videoların dikkat çekici olması ve daha fazla kullanıcıya ulaşması son derece önemlidir. Bu YouTube Shorts aracı sayesinde uzun çekilen ve yüklenen videoların en vurucu sahneleri kullanılarak kısa videolar oluşturulabilir ve YouTube Shorts kısmından paylaşılabilir.

Bu özelliği akıllı cihazlarında YouTube uygulaması yüklü olan herkes rahatlıkla kullanabilir ve 1 dakikayı aşmamak kadıyla kısa ve etkileyici video içerikleri hazırlanabilir. Akıllı cep telefonlarında bu uygulama olamayanlar ise özelliği kullanmak için ilk önce uygulamayı cihazlarına indirmelidir.





