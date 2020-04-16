YouTube'un ardından yeni karar: Google görüntü kalitesini bir kez daha düşüyor!

Koronavirüs salgını internet trafiğini hayli arttırmış durumda. Artan trafik bazı firmalar açısından oldukça kulağa hoş gelse de hizmetin devam edebilmesi için önemli kararlar vermek zorundalar. Bu kararlardan ilkini Google vermişti. Daha önce YouTube'un artan trafiğine yetişebilmek için oynatma kalitesini 480p'ye sabitleyen Google, şimdi de bünyesindeki başka bir hizmetin aksamaması için kalite düşürme önlemi aldı. O hizmet Google Nest'in ta kendisi.

GOOGLE, NEST'İN KALİTESİNİ DÜŞÜRDÜ

Google'ın akıllı güvenlik kameraları sunan hizmeti Nest, koronavirüsten nasibini aldı. Google, Google Nest bünyesindeki güvenlik kameralarının görüntü kalitesini düşürmeye karar verdi. Alınan karar kapsamında Nest'e bağlı tüm güvenlik kameralarının görüntü kalitesi 'kabul edilebilir' seviyeye düşürülecek.

Google'ın aldığı karar ABD'deki Nest kullanıcıları için uygulanmaya başlandı. Şirketin aldığı kararın ilerleyen günlerde ABD dışındaki Google Nest kullanıcılarına da uygulanması öngörülüyor.

