YouTuber Banu Berberoğlu sevgilisinden ayrıldı! Sosyal medyada gündem oldu

Youtube hesabından paylaştığı videolar ile kısa sürede üne kavuşan

Banu Berberoğlu sevdiği makyaj malzemelerini ve sevgilisi Mehmet'le geçirdiği anlardan kesitleri ile gönülleri feth etmişti. Hatta Banu Berberoğlu ve erkek arkadaşı Mehmet için komedyen Hayrettin Trabzon'a gitmiş birlikte video çekmişlerdi.

Hayrettin'in videosu kısa sürede 1 milyona yakın kişi tarafından izlenmişti. Doğal halleri ile dikkat çeken Banu Berberoğlu ve sevgilisi Mehmet'ten üzen haber geldi. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen ikilinin ayrıldığı ortaya çıktı.

YouTuber Banu Berberoğlu ve sevgilisi Mehmet'in ayrılığı sosyal medyada gündem oldu. Ayrılık haberine; 'Aşka olan inancımı kaybettim', 'Bunlar da mı ayrılmış?', 'Bu ayrılık beni yıktı' gibi yorumlar yapıldı.

Sosyal medyayı sallayan bu ayrılık haberini Mehmet Kaya ınstagram sayfası üzerinden duyurdu. Kaya'nın önemli bilgi diye paylaştığı gönderide ''Herkese merhaba. Biz karar aldık, Banu hanım ile ilişkimizi bitirdik. Bu durumu sizinle paylaşmadık. Bu kararı alalı 2-3 ay oldu'' ifadelerini kullandı.





