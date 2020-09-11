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YouTuber çiftten 130 bin dolarlık ‘cinsiyet öğrenme partisi’

DÜNYA HABERLERİ  | 11.09.2020 17:08 | Son Güncelleme

Dubai’de yaşayan YouTuber çift, ikinci çocuklarının cinsiyetini ünlü Burj Khalifa gökdelenine yansıttı.

YouTuber çiftten 130 bin dolarlık ‘cinsiyet öğrenme partisi’

Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) oluşturan 7 emirlikten birisi olan Dubai’de yaşayan Anas ve Asala Marwah çifti, ikinci çocukları için ‘cinsiyet öğrenme partisi’ düzenledi.

Çift, ikinci çocuklarının cinsiyetini Dubai kentindeki dünyanın en uzun gökdeleni olarak bilinen ünlü Burj Khalifa gökdelenine yansıttı. Burj Khalifa’da 10’dan geriye doğru sayıldığı ve ardından gökdelenin mavi renge büründüğü görüldü.

PerthNow'da yer alan haberde YouTube hesaplarında yaklaşık 7 milyon takipçiye sahip çiftin bu gösterisinin maliyetinin 130 bin doları civarı olduğu belirtildi.

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Çiftin sosyal medya hesaplarından paylaşılan video 15 milyondan fazla görüntülendi. Ayrıca çiftin bu partisi sonrası bazı sosyal medya kullanıcıları olumlu yorumlarda bulunurken, bazı kullanıcılar bu partiyi ‘aşırı’ bularak çifti eleştirdi. Öte yandan çiftin, partinin parasını kendilerinin ödeyip ödemediğinin bilinmediği de belirtildi.

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