YRP 6284 sayılı yasanın değişmesini istedi mi? AK Parti'nin tavrı ne olacak? Özlem Zengin tartışmalara son noktayı koydu

Siyaset gündemi 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenmişken gözler ittifaklardaki son duruma çevrildi. HÜDA PAR'la da görüşen AK Parti, Cumhur İttifakı'nı genişletmek adına Yeniden Refah Partisi'nin de kapısını çalmıştı. Bu görüşmenin ardından sosyal medyada, 6284 sayılı Kadına Yönelik Şiddetle alakalı yasanın YRP tarafından kaldırılması istendiği konuşulmuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin son günlerin en çok konuşulan konusuyla ilgili TBMM'de açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE BİR KONUŞMA OLMAYACAĞINI DÜŞÜNDÜM"

Zengin, Yeniden Refah Partisi'nin, 6284 sayılı Kadına Yönelik Şiddetle alakalı yasanın kaldırılmasına yönelik açıklamalarına Genel Kurul'da muhalefetin gösterdiği tepkilere ilişkin açıklamalarda bulunarak şöyle dedi:

"6284’le alakalı açıklamaları kamuoyunda duyduğumuz zaman, Yeniden Refah Partisi'nin açıklamalarını, doğrusu ben birinci elden bu konuşmaya şahit olan Sayın Bakanımdan, Sayın Başbakanımızdan ve şu andaki Başkan Vekilimiz Sayın Binali Yıldırım Beyefendi’den öğrenmek istedim, nasıl bir konuşma gerçekleşti? Çünkü ben bu konuşmayı dinlediğim zaman böyle bir konuşmanın olamayacağını düşündüm. Ve kendisiyle yaptığımız konuşmada, bu ziyaretin bir nezaket ziyareti olduğunu, böyle bir konunun hiç gündeme gelmediğini, hiç konuşulmadığını ifade etti. Bu konu muhakkak suretle Yeniden Refah Partisi'nin gündemindedir, aynen Saadet Partisi'nin gündeminde olduğu gibi; Saadet Partisi de defaatle İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasıyla alakalı, 6284’le alakalı görüşlerini çokça kamuoyuyla paylaştı.

"BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Yeniden Refah Partisinin görüşüdür ama biz AK Parti olarak, Sayın Bakanımız Derya Yanık da bu konuda bir açıklama yaptı, Sayın Binali Yıldırım’ın da ifade ettiği gibi, 'Bu konu hiç gündeme gelmedi bu konuşmada' diye ifade etti ve ben de buradan söylüyorum; 'Bizim için önemli bir konudur ve kırmızı çizgimizdir 6284.' Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız toplantılarda da katılan tüm kadın STK’ların da var olduğu toplantılarda da bu aynen böyle zaten ifade de edilmiştir. Doğrusu, bu konu üzerinden, kadın meselesi üzerinden ayrışmayı çok sorunlu buluyorum." (DHA)



