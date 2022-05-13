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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) açıkladı! Öğrenci affından yararlanacak kişi sayısı belli oldu

13.05.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenci affı için gün içerisinde müjdeli haber AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan gelmişti. Temmuz ayından önce yasalaştırılması istenen düzenlemeden yararlanabilecek kişi sayısı ise Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) açıkladı! Öğrenci affından yararlanacak kişi sayısı belli oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu; lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde çeşitli nedenlerle eğitim öğretim hakkı sona eren öğrencilerin affıyla ilgili çalışma başlattıklarını ve temmuz ayından önce yasalaştırmayı planladıklarını ifade etti.

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YÖK BAŞKANI'NDAN DEĞERLENDİRME

Açıklamanın ardından konuya ilişkin değerlendirmede bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Bu konuda karar alma, bir kanun, kanuni düzenleme, bir hukuki mevzuat düzenleme yetkisi Meclisindir. Biz yükseköğretim kurulu olarak bize, Meclisten yapılacak herhangi bir çağrıya kulak vermek suretiyle yükseköğretimin bugüne kadarki aflarla alakalı tecrübesinin, Meclisteki vekillerimizle, siyasi partilerle paylaşmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Netice itibarıyla Yükseköğretim Kurulu olarak Türkiye'deki yüksek öğretim alanı içine giren milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konularda bigane kalamaz, duyarsız kalamaz. Mutlaka bu konudaki bilgisini, görgüsünü ve tecrübesini mutlaka paylaşır. Bunu yaparken de elbette ki hem sistemin dışında şu an kalan öğrencileri dikkate alır, eğitim öğretim kalitesini dikkate alır. Buna ilişkin mutlaka bir çalışma yapar” dedi.

AF BEKLEYEBİLECEK KİŞİ SAYISI BELLİ OLDU

Açıklamaların ardından YÖK tarafından, öğrenci affını bekleyebilecek kişilerin sayısı açıklandı. Bu çerçevede; disiplin cezası, Açıköğretim Sistemi’nde üst üste dört dönem kayıtlarını yenileme koşullarını sağlamayan öğrencinin programdan ilişiğinin kesilmesi, yatay geçiş, geçici kayıt (lise diploması olmayanlar) ile kayıtlananların belirtilen tarihe kadar diplomalarını getirememesi, denklik lisans tamamlaması sona eren gibi durumlarda yer alan toplam 4 milyon 242 bin 316 öğrenci affı bekleyebilecek.

(İHA)

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