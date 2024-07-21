Yunan adalarında yemek yiyenleri hedef alan Ersan Şen'e tepki yağıyor: "Gelin Çeşme'ye, kazığı yiyince soluğu Barselona'da alırsınız"

Ceza hukukçusu ve avukat Prof. Dr. Ersan Şen hemen her konuda keskin çıkışlara imza atarak sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Şen geçtiğimiz günlerde, 6 Şubat depremlerinde 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı hakkındaki davanın sanıklarının avukatlığını üstlenmesiyle eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Şimdiyse Yunan adalarında yemek yenmesi Şen'i, Şen'in çıkışı ise sosyal medyanın tepkisini çekti.

YEMEK VE TATİL FİYATLARI GÜNDEM OLDU

Yunan adalarına kapıda vize uygulamasının başlaması etkisini özellikle yaz aylarında fazlasıyla gösterdi. Bodrum, Alaçatı, Çeşme gibi Türkiye'nin gözde tatil beldeleri tatil döneminde boş kaldı. Tatil için Yunan adalarını tercih eden Türk vatandaşların yemek fiyatlarını karşılaştırdığı paylaşımlar sosyal medyanın yeni gündemi haline geldi.

ERSAN ŞEN YUNAN ADALARINA GİDENLERİ HEDEF ALDI

Bu durum Ersan Şen'in tepkisini çekti. Yorgo'da adisyon ve Hasan Ustada hesap karşılaştırmasına giden Ersan Şen, Yunan adalarını tercih edenleri hedef alırken şu ifadeleri kullandı:

"Yorgo'da Adisyon: Cacık+Ahtapot+Greek Salad+Tarama+Kadayıf=Sana CARİ AÇIK olarak dönecek!

Hasan Ustada Hesap: Kuru fasulye+Pilav+Turşu+Kemalpaşa=İSTİHDAM+BÜYÜME+DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE

Bırak, bilmeden reklam yapıp ödediğin adisyonlar sayesinde Yunan'ın adaları silahlandırmasına katkı yapma! Hasan Ustam kolları sıva, nasipse yarın sendeyiz!"

SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRDI

Ersan Şen'in paylaşımının altına yorum yağdı. Antalya'da turistten nar suyu için 1200 TL alan işletmeyi hatırlatan da oldu, Şen'in 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı hakkındaki davanın sanıklarının avukatı olduğunu anımsatan da...

HAKLI BULANLAR DA OLDU

Şen'in tespitine katılanlar da yine aynı noktaya dikkat çekti.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır