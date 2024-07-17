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    Yunanistan tatilini öve öve bitiremedi! Akşam yemeği masası görenleri şaşırttı... Fiyatını duyan 'daha neler' dedi

    17.07.2024 08:19
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.07.2024 08:19
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    Yunanistan bu yaz özellikle kapı vizesi uygulamasının sonrasında adeta Türk turistlerin akınına uğradı. Sosyal medyada komşuda yapılan tatillerin videolarına her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak Yunanistan tatilini paylaşan bir sosyal medya kullanıcısı tatil boyunca harcadıklarını sıralayınca kullanıcıları şaşkına çevirdi.

    Kapı vizesiyle Yunanistan'ın Sakız Adası'na giderek tatil yapan bir kadın o anları sosyal medyadan paylaşınca gündem yarattı.

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    Çeşme'den 20 dakikalık bir feribot yolculuğuyla Yunanistan'a ulaştıklarını dile getiren kadın, beachte şezlong ve şemsiye için 5 euro, otopark için 4 euro, 4 kişilik alkol ve yemek için 48 euro, 4 kişilik meyhane içinse 56 euro ödediklerini söyledi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "4 kişilik yiyecek içecek 48 Euro olamaz. Yok daha neler artık" yorumunu ekledi.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Türkiye'de şöyle keyifli bir tatil yapmak vardı" yorumunda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Yunanistan
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