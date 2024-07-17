Yunanistan tatilini öve öve bitiremedi! Akşam yemeği masası görenleri şaşırttı... Fiyatını duyan 'daha neler' dedi

Kapı vizesiyle Yunanistan'ın Sakız Adası'na giderek tatil yapan bir kadın o anları sosyal medyadan paylaşınca gündem yarattı.

Çeşme'den 20 dakikalık bir feribot yolculuğuyla Yunanistan'a ulaştıklarını dile getiren kadın, beachte şezlong ve şemsiye için 5 euro, otopark için 4 euro, 4 kişilik alkol ve yemek için 48 euro, 4 kişilik meyhane içinse 56 euro ödediklerini söyledi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "4 kişilik yiyecek içecek 48 Euro olamaz. Yok daha neler artık" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Türkiye'de şöyle keyifli bir tatil yapmak vardı" yorumunda bulundu.