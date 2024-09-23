Yunan askerleri skandallara devam ediyor! Bu sefer Datça'da karaya çıktılar...

Türkiye'nin egemenlik sahasını birçok defa açıkça ihlal etmeye devam eden Yunan Sahil Güvenliği, 20 Eylül'de Muğla'nın Bodrum ilçesine gelmişti. Pişkin Yunan kuvvetleri bu sefer de bir göçmen kaçakçısının botunun peşine takılarak Datça'ya geldi.

ZODİAC BOTU ALDILAR

Datça kıyısında Yunanlılar, bir göçmen kaçakçısının zodiac botunu alırken görüntülendi.

Halk TV'nin haberine göre; daha da endişe vericisi Yunan Sahil Güvenlik personelinin karaya çıkması oldu. Yunan askeri, botu karaya çıkıp aldı.

NE OLMUŞTU?

Yunan botunun göçmen kaçakcısının botunu kovaladığı öğrenilmişti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı da olayı doğrulamıştı. Komutanlık , "Yunan Sahil Güvenlik botunun karasularımızı ihlal ettiği şeklinde birtakım haber ve görüntü kayıtları paylaşılmıştır" açıklaması yapmıştı. Komutanlığın açıklaması şöyleydi:

"20 Eylül 2024 tarihinde, bazı medya kuruluşları ile sosyal medya hesaplarından “Yunan Sahil Güvenlik botu ile içerisinde 1 şahıs bulunan süratli bir bot arasında kovalamaca yaşandığı ve bu kovalamaca esnasında Yunan Sahil Güvenlik botunun karasularımızı ihlal ettiği” şeklinde birtakım haber ve görüntü kayıtları paylaşılmıştır.

Konuya ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

20 Eylül 2024 tarihinde, 112 Acil Çağrı Merkezinden “Bodrum Akyarlar Meteor Koyu’nda bir lastik botun karaya çıktığı ve 1 şahsın ormanlık alana kaçtığı” ihbarının alınması üzerine olay yerine derhal 2 Sahil Güvenlik Botu (KB-35, KB-114) sevk edilmiş ve ihbar Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı’na iletilmiştir.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik unsurlarımız olay mahalline derhal intikal etmiş, Yunan Sahil Güvenlik unsurunun süratle kendi karasularına döndüğü tespit edilmiştir.

Ormanlık alana kaçan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen şahsı bulmak maksadıyla başlatılan arama çalışmalarına devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."