Yunan basını çalkalandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri ülkede ses getirdi...

Erdoğan’ın, “Ey Yunan, bak tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur, ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var, İzmir'i unutma." ve "Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz.” şeklindeki sözleri Yunan basınında “tehdit” olarak yorumlandı.

Kathimerini gazetesi, “Erdoğan: Yunanistan’a direk tehditler” başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Samsun’da yaptığı açıklamalara geniş yer verdi.

Ta Nea gazetesinde ise Erdoğan’ın “İzmir’i unutmayın” sözü başlığa taşınırken, Erdoğan’ın, Yunan halkına kaba bir şekilde hitap ettiği ileri sürüldü.

To Vima gazetesi de “Yunanlar, İzmir’i unutmayın – Adaları işgal etmeniz bizi bağlamaz” başlığını kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İzmir’i unutmayın” şeklindeki sözlerini “provokatif” olarak nitelendiren Ethnos gazetesi, Erdoğan’ın Yunanistan’a karşı kışkırtıcı söylemlerde bulunduğunu iddia etti.

ERDOĞAN, YUNANİSTAN'A SESLENMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST KARADENİZ 2022'de yaptığı konuşmada, “Ey Yunan, bak tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur, ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var, İzmir'i unutma." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin şimdi kimi alanlarda dünyanın en gelişmiş ülkelerinin de üzerine çıkan başarılarıyla kendini kabul ettirdiğine dikkati çekerek, "Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz. Dün ülkemizin ayağına prangalar takarak ilerlemesini engelleyenlerin, bir yerlere fırsat kollayarak, beklediğinden emin olun." demişti.

Hep birlikte bunlara fırsat vermeyeceklerinin altını çizen Erdoğan, "Vereceğimiz mücadele zorlu olacaktır, fedakarlık gerektirecektir, bedel ödettirecektir ama sonunda ortaya çıkacak başarının getireceği huzurun, mutluluğun, refahın tarifi mümkün değildir." değerlendirmesinde bulunmuştu. (AA)

