Yunan polis Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanmıştı! Kız arkadaşıyla gezintiye çıkmış

Edinilen bilgiye göre Edirne’ye kız arkadaşıyla birlikte gelen Yunan polis, kenti bir süre gezdikten sonra özel aracıyla Doyran Köyündeki sınırda askeri yasak bölgeye girdi. Askeri bölgede 2 kişinin olduğunu fark eden askeri birlikler, her iki şahsı da yakalayarak, jandarmaya teslim etti.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Yunan polis ve kız arkadaşı jandarmadaki sorgulamalarının ardından Edirne Adliyesine sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Her iki şahsın cep telefonları ve dijital materyalleri de incelemeye alındı. Adliyeyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan her iki şahıs yurtdışına çıkış yasağı şartıyla salıverildi. (İHA)



