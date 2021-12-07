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  4. Yunan polis Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanmıştı! Kız arkadaşıyla gezintiye çıkmış

Yunan polis Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanmıştı! Kız arkadaşıyla gezintiye çıkmış

07.12.2021 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne İl merkeze bağlı Doyran köyünde yakalanan Yunan polis E.E. ve kız arkadaşı A.A.’nın Edirne’ye gezmek ve alışveriş yapmak amacıyla geldikleri öğrenildi. İkili kentte alışveriş yaptıktan sonra gezerken yanlış yola saptıklarından dolayı askeri yasak bölgede yakalandıkları öne sürüldü.

Yunan polis Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanmıştı! Kız arkadaşıyla gezintiye çıkmış

Edinilen bilgiye göre Edirne’ye kız arkadaşıyla birlikte gelen Yunan polis, kenti bir süre gezdikten sonra özel aracıyla Doyran Köyündeki sınırda askeri yasak bölgeye girdi. Askeri bölgede 2 kişinin olduğunu fark eden askeri birlikler, her iki şahsı da yakalayarak, jandarmaya teslim etti.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Yunan polis ve kız arkadaşı jandarmadaki sorgulamalarının ardından Edirne Adliyesine sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Her iki şahsın cep telefonları ve dijital materyalleri de incelemeye alındı. Adliyeyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan her iki şahıs yurtdışına çıkış yasağı şartıyla salıverildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Yunanistan
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