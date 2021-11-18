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Yunanistan’a ait F-16 eğitim sırasında düştü

18.11.2021 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan Hava Kuvvetlerine bağlı bir F-16 tipi savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi.

Yunanistan’a ait F-16 eğitim sırasında düştü

Yunanistan’ın Mora Yarımadası’ndaki Andravida kenti yakınlarında eğitim uçuşu yapan Yunanistan Hava Kuvvetlerine bağlı bir F-16’nın düştüğü aktarıldı. Pilotun uçaktan kendini fırlattığı ve kazadan sağ kurtulduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan
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