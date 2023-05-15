YURTDIŞI CANLI SEÇİM SONUÇLARI 2023: Yurtdışı seçim sonuçlarında son durum ne, yurtdışı oylarında hangi aday önde?

Yurtdışı seçim sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları tüm vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimleri için saat 08.00'de başlayan oy kullanma süreci tamamlandı. Sandıklar saat 17.00 itibarıyla kapandı ve oy sayım işlemlerine başlandı. Peki, 2023 Yurtdışı seçim sonuçları nasıl? Yurtdışı seçim sonuçlarında son durum ne, yurtdışı oylarında kim önde? İşte tüm detaylar...

YURTDIŞI SEÇİM SONUÇLARINDA SON DURUM NE?

YSK Başkanı Ahmet Yener tarafından saat 23.54 itibarıyla yapılan açıklamada yurtdışı seçim sonuçlarında sandıkların yüzde 18'inin açıldığı belirtildi. Yurtdışı oylarında son dakika gelişmeleri gelir gelmez haberimizin içerisinde yer alacaktır.

SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANIYOR...

Anadolu Ajansı'ndan gelen sonuçlara göre sandıkların yüzde 92.00'si açıldı. Açılan sandıklara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.76 oy oranıyla önde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.49; Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.30 Milletvekilliği seçimlerinde ise ittifakların oy oranları da belli oldu. Gelen sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50.12, Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 34.77 olarak açıklandı. Partiler arasındaki yarışta ise AK Parti yüzde 35.81 ile önde; CHP ise yüzde 24.82 ile 2. sırada yer aldı..

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