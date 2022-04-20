HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yurtta 'şort' ve 'kısa pantolon' yasağı olay olmuştu! Soruşturma başlatıldı...

Yurtta 'şort' ve 'kısa pantolon' yasağı olay olmuştu! Soruşturma başlatıldı...

20.04.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz Teknik Üniversitesi kampüsünde bulunan KYK yurdundaki ‘şort’ ve ‘kısa pantolon’ yasağı tepki çekmişti. Gelen tepkilerin ardından yaşanan son dakika gelişmesine göre Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca ilgililer hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Yurtta 'şort' ve 'kısa pantolon' yasağı olay olmuştu! Soruşturma başlatıldı...

Son dakika haberleri… Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) kampüsünde bulunan, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait erkek öğrenci yurdunda, kız öğrencilerin de akşam yemeklerini yediği yemekhanenin girişine asılan 'Kantin ve yemekhaneye şortlu ve kısa pantolonlu girmek yasaktır' yazısı, tepkiler üzerine kaldırıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca ilgililer hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi ana kampüsü içinde kalan, KYK'ya ait E Blok'taki erkek öğrenci yurdunda, kız öğrencilerin de akşam yemeklerini karma olarak yediği yemekhanenin girişine, 'Kantin ve yemekhaneye şortlu ve kısa pantolonlu girmek yasaktır' yazılı uyarı kağıdı asıldı. Öğrenciler tarafından sosyal medyada paylaşılan uyarı yazısı, tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları, yasak kararına tepkilerini paylaştı.

2

REKTÖRDEN AÇIKLAMA

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı da sosyal medyadaki tepkiler üzerine açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Çuvalcı, “Bu uygulamanın KTÜ ile alakası yok” dedi.

Uyarı kağıdı, tepkiler üzerine bir süre asılı kaldığı yemekhanedeki alandan kaldırıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca da ilgili yurt görevlileri hakkında idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Yasak kararının ana kampüs içindeki diğer bloklarda uygulanmadığı belirtildi.

‘BİZİ SÖZLÜ UYARABİLİRLERDİ’

KYK yurdunda kalan öğrencilerden Faruk Çelik, “Yemek için akşamları E Blok'a gidiyoruz. Bazen erkekler çok kısa şortlar giyerek yemekhaneye geliyorlar. Çok absürt bir durum, iç çamaşırı gibi bir şortla yemekhaneye inilmesi. Orada çalışan kadın personel ve aşçılar var. Öğrencilerin bu duruma saygı göstermesi gerekiyor ama yönetim tarafından asılan yazıyı da doğru bulmuyorum. Bizi sözlü olarak uyarabilirlerdi. Bu şekilde bir yasak getirilmesi ve bunun afişe edilmesi çağ dışı” diye konuştu.

5

‘DOĞRU BULMUYORUM’

Yapılan uygulamanın yanlış olduğunu belirten Evren Alacalar, “KYK yurdunda kalıyorum. Yurt kantinine ‘Şortla girilemez’ diye yazı astılar. Ben bunu doğru bulmuyorum. Şortla gelindiği zaman sorun olacağını düşünmüyorum. Bakmak istemeyen bakmaz. Yanlış bir uygulama yaptılar” dedi.

‘İSTEDİKLERİNİ GİYEBİLİRLER’

Zeliha Göktuğ ise “Burada bulunan herkes reşit birey. Burada herkes kendi kararını kendisi alabilir. İnsanlar nasıl istiyorlarsa öyle davranmalılar. Uzun kısa fark etmez, istediklerini giyebilirler. İstedikleri gibi gezip dolaşabilirler” diye konuştu.

4

Yemekhanenin akşam yemeklerinde karma olduğunu belirten Efecan Göktepe ise “Sadece E Blok'ta bu şekilde bir yazı var. Oraya da akşam yemeğine kızlar geliyorlar. O yüzden böyle bir uygulama yapıldığını düşünüyorum” dedi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
HZ. Muhammed'in doğum günü ne zaman?HZ. Muhammed'in doğum günü ne zaman?
Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...
Farklı belirtiler gösteriyor! Erken teşhis hayat kurtarıyorFarklı belirtiler gösteriyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Anahtar Kelimeler:
KYK
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"En önemlisi olacak" demişti! Kritik toplantı ertelendi

"En önemlisi olacak" demişti! Kritik toplantı ertelendi

İslam Memiş'in dolar tahminin ses getirecek!

İslam Memiş'in dolar tahminin ses getirecek!

Psikolog Esra Ezmeci'nin "Çok ateşliyim kimse beni tatmin etmiyor" sorusuna cevabı olay oldu

Psikolog Esra Ezmeci'nin "Çok ateşliyim kimse beni tatmin etmiyor" sorusuna cevabı olay oldu

Memurları taşıyan otobüste patlama!

Memurları taşıyan otobüste patlama!

Bakan Soylu, "Yapın da göreyim" demişti! Böyle basıldılar

Bakan Soylu, "Yapın da göreyim" demişti! Böyle basıldılar

Konya'da 7 kişiyi katletti! Mahkemede verdiği cevapla pes dedirtti

Konya'da 7 kişiyi katletti! Mahkemede verdiği cevapla pes dedirtti

İlginizi Çekebilir

Çocuklarını can havliyle camdan aşağı attı!

Çocuklarını can havliyle camdan aşağı attı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Gerçek olmadığını düşünüyorlar! “Fazla güzelim”

Gerçek olmadığını düşünüyorlar! “Fazla güzelim”

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.