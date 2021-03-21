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  4. Yurttan kaçan 3 kız çocuğu pastaneden yardım istedi

Yurttan kaçan 3 kız çocuğu pastaneden yardım istedi

21.03.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki yetiştirme yurdundan kaçan 3 kız çocuğunun, Pamukova ilçesinde bir pastaneden yardım istediği öğrenildi. Pastanenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, çocukları bulmak için çalışma başlattı.

Yurttan kaçan 3 kız çocuğu pastaneden yardım istedi

Arifiye ilçesindeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Kız Yetiştirme Yurdu’ndan kaçan, yaşları 14 ile 16 arasındaki 3 kız çocuğunun, Pamukova ilçesindeki bir pastaneden yardım istediği ortaya çıktı.

AYAKKABILARI VE MONTLARI YOK

Ayakkabıları ve montları olmayan 3 kız çocuğu, girdikleri pastanenin çalışanlarından telefon istedi. Telefon ile yakınlarına durumu haber veren çocuklar, daha sonra pastaneden ayrılarak uzaklaştı.

Pastane çalışanları, aç olan çocuklara yiyecek verirken, telefon ettikleri yakınlarının durumu bildirmesi üzerine polis harekete geçti. Pastanenin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, çocukları bulmak için çalışma başlattı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Sakarya
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