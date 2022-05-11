Yürüyen uçak gerçek olmadı ama... "Yürüyen araba" gerçek olmaya çok yaklaştı!

Yıllar önce bir sokak röportajı sırasında bir gence "Ne keşfetmek isterdin?" diye sorulmuş ve genç 'Yürüyen Uçak' keşfetmek istediğini söylemişti. Bu anlar, sosyal medyada bir trende dönüşmüştü. Uzun süre konuşulan bu fikir, tam olarak gerçeğe dönüşmese de "Yürüyen Araba" fikri gerçek olmaya çok yakın.

YÜRÜYEN ARABA GERÇEK OLMAYA BİR ADIM DAHA YAKLAŞIYOR

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, ABD'nin Montana eyaletinde neredeyse her şeyin üzerinden kolayca geçebileceği söylenen "bacaklı bir araba" da dahil olmak üzere "Ultimate Mobility Vehicles" (UMV) olarak tanımlanan mobilite araçlar geliştirilmesine odaklanmak için 20 milyon dolarlık bir geliştirme merkezi açacağını duyurdu.

Daily Mail'e göre; Bu gelişme, otomobil üreticisinin halk arasında "yürüyen araba" olarak bilinen Elevate konseptini gerçeğe bir adım daha yaklaştıracak.

YÜRÜYEN ARABA KONSEPTİ: ELEVATE

Elevate konsepti, Star Wars evreninde bulunan AT-AT Walker'a benziyor. Konsept, geleneksel bir tekeri tehlikeli arazi için açılan bir bacakla birleştiriyor.

Firmaya göre; bir çekirgeden ilham alan karmaşık çok eklemli bacaklar, bu "yürüyen arabaya" basamakları tırmanma, akan suyun üzerinde kendini kaldırma ve boşlukların üzerinden atlama yeteneği veriyor.

Elevate'in kurtarma ekiplerinin geleneksel yolların tehlikeli olduğu bölgelere ulaşmasına izin vererek kırsal keşif, inşaat ve afet sırasında yardımda rol oynayabileceği söyleniyor. Ayrıca tekerlekli sandalye kullanıcılarına, bir eve veya binaya giden basamakları "tırmanarak" daha kolay bir ulaşım yolu sunabileceğinden bahsediliyor.

Prototipin ne zaman halka sunulabileceği veya maliyeti hakkında henüz hiçbir ayrıntı açıklanmış değil.

İKİ ARAÇ...

Firmanın açıklamasına göre Montana'nın Bozeman şehrindeki ekip başlangıçta iki UMV modeline yoğunlaşacak. Bunlardan biri tehlikeli arazilerde seyahat ederken çeşitli yük türlerini taşımak için tasarlanmış akıllı bir gezi robotu olacak. Diğeri ise "yürüyen araba" olarak bilinen Elevate'den ilham alacak.

