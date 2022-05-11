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Elon Musk'ın Tesla'sından şok bir karar daha! On binlerce araç...

11.05.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın üst yöneticisi (CEO) olduğu Tesla, ABD'li araç sahiplerini şoke eden bir kararla 130 bin aracı geri çağırıyor. Yayınlanan belgeler ise geri çağırma kararının arkasındaki şaşırtıcı sorunu gözler önüne serdi. Bu sorunun kaza riskini artırabileceği dile getiriliyor.

Elon Musk'ın Tesla'sından şok bir karar daha! On binlerce araç...

Tesla, ABD model serisindeki yaklaşık 130 bin aracı geri çağırıyor. Daha önce birçok kez geri çağırma operasyonu gerçekleştiren Tesla'dan gelen son karar, ABD'deki on binlerce araç sahibini adeta şaşkına çevirmiş durumda.

TESLA ARAÇLARINI GERİ ÇAĞIRIYOR! İŞTE NEDENİ

The Verge'ün haberine göre; Tesla, 130 bin aracı, bilgi-eğlence sistemlerindeki CPU'nun hızlı şarj sırasında aşırı ısınmasına ve dokunmatik orta ekranın arızalanmasına veya boş görünmesine neden olabilecek bir sorun nedeniyle geri çağırıyor. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yayınlanan belgeler ise hızlı şarj işlemi sırasında CPU'nun yeterince soğumayabileceğini gösteriyor.

Tesla

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Bu sorun, geri görüş kamerasının kullanılmasını, ön cam sileceklerinin hızının ayarlanmasını ve dokunmatik ekran kullanılarak vites değiştirilmesini engelleyebilir. Tüm bunlar, kaza riskini artırabilir.

HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Geri çağırma, 2021 ve 2022 model bazı Model S ve Model X'lerin yanı sıra 2022 model Model 3 ve Model Y'leri kapsıyor.

Elektrikli otomobil üreticisi, etkilenen araçlarda sorunu gidermek için 3 Mayıs'ta bir kablosuz güncelleme (OTA) yayınlamaya başladı.

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