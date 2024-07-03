Yürüyüş yaptığı sırada bir anda üzerine yıldırım düştü! Sahilde baygın halde bulunan genç mucize şekilde hayatta kaldı... "Az önce öldüm mü?"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde 18 yaşındaki Jacob Johnson yıldırım çarpması sonucu yürüyüş yaptığı sırada aniden bayıldı.

Şiddetli yağmur sırasında çamurlu bir yolda yürüdüklerini ve beklemediği bir anda yıldırımın üzerine düştüğünü ifade eden Johnson, "Yürümeye başladık ve yağmur oldukça sert yağmaya başladı. 'Bu biraz korkutucu' diye düşündüğümü hatırlıyorum.Beyzbol sopasının kafamın içine doğru savrulduğunu hissettiğimi hatırlıyorum. Ve öne doğru uçtum ve bayıldım" dedi.

Sersemlemiş bir şekilde uyandığını ve arkadaşlarını gördüğünde ilk sözünün "Az önce öldüm mü?" olduğunu ifade eden Johnson, "Bu dünyada yapmam gereken daha çok şey olduğunu biliyordum ve o andan itibaren iyi olacağımı biliyordum" diye konuştu.

KSL TV'nin haberine göre, Salina Kanyonu'nda yürüyüş yapan Johnson ve 6 arkadaşı hastaneye kaldırıldı.Habere göre, ıslak zemin yıldırım için iletken görevi görerek çok sayıda gencin şoku hissetmesine neden oldu. 18 yaşındaki genç hafif bir beyin sarsıntısı geçirdi ve birkaç saat sonra taburcu edildi.







