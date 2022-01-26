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  4. Yüsra Geyik'in Camdaki Kız'daki ömrü kısa sürdü! Ayrılık nedeni şok etti

Yüsra Geyik'in Camdaki Kız'daki ömrü kısa sürdü! Ayrılık nedeni şok etti

26.01.2022 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız dizisinin oyuncu kadrosuna katılan oyuncu Yüsra Geyik, dizisindeki ömrü kısa sürdü. Oyuncunun ayrılığıyla ilgili kulislerde konuşulan ilginç iddia şok etti.

Yüsra Geyik'in Camdaki Kız'daki ömrü kısa sürdü! Ayrılık nedeni şok etti

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; "Camdaki Kız" dizisi perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Sevilen dizinin kadrosuna geçen haftalarda Arka Sokaklar dizisiyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik hızlı bir giriş yapmıştı. Güzel oyuncunun karakteri ve etkili oyunculuğu beğeni toplamıştı.

Fragmanlarda da geniş yer verilen oyuncunun rolü geçen hafta son buldu. Dizide uzun soluklu olması beklenen Geyik'in rolü zamanla azaldı ve senaryo gereği 27. bölümde İzmir'e taşındı.

"BAŞROL OYUNCULARI RAHATSIZ OLDU" İDDİASI

Bu durum kulislerde ilginç bir söylentiyi de beraberinde getirdi. Genç oyuncunun ön plana çıkmasının bazı başrol oyuncularının tepkisini çektiği ve bu nedenle rolün ömrünün kısa sürdüğü öne sürüldü. İddianın doğru olup olmadığı ve hangi oyuncuların rahatsızlık yaşadığı ise merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Camdaki Kız dizisi
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