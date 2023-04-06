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Yüz Yıllık Mucize'nin Süreyya'sı Zerrin Tekindor'un oğlu da ünlü çıktı! 'Babasının kopyası'

06.04.2023 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Matmazel karakteriyle hafızalarımıza kazınan Zerrin Tekindor şimdilerde başrollerini Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in paylaştığı Yüz Yıllık Mucize dizisinde Süreyya karakterine hayat veriyor. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Zerrin Tekindor'un özel hayatı da merak edildi. Tekindor'un eski eşi ve oğlu da çok ünlü çıktı.

Yüz Yıllık Mucize'nin Süreyya'sı Zerrin Tekindor'un oğlu da ünlü çıktı! 'Babasının kopyası'

Yüz Yıllık Mucize'nin Süreyya'sı Zerrin Tekindor bir dönemin efsane dizisi Aşk-ı Memnu'da hayat verdiği Matmazel karakteri ile büyük bir hayran kitlesi edinmişti. Ünlü oyuncu şimdilerde Star Tv'nin yeni dizisinde başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiyor.

Zerrin Tekindor, Yalı Çapkını dizisinin Halis Ağa'sı Çetin Tekindor ile 1987 yılında evlendi. Bu evlilikten Hira adlı bir oğulları oldu. Çift, bir kez ayrılıp yeniden evlendikten sonra 1999 yılında yeniden boşandı.

zerrin tekindor eşi

23 Eylül 1989 doğumu olan Hira Tekindor ödüllü bir yönetmendir. 2006'da lisedeki plastik sanatlar dersi için yönettiği ve senaryosu Çetin Tekindor tarafından yazılan 'Örümcek' isimli kısa filmle ödül aldı.

Hira Tekindor 2

Yurt dışında film alanında eğitim alan Hira Tekindor 2013 yılında çevirisini yaptığı Jez Butterworth'ün Nehir adlı oyunu, Haluk Bilginer rejisiyle Oyun Atölyesi'nde sahnelenmeye başlandı.

Hira Tekindor annesi

Ekim 2015'te, yönetmenliğini üstlendiği ikinci oyun olan, Arthur Miller klasiği Köprüden Görünüş, Oyun Atölyesi'nde sahnelenmeye başladı.

Hira Tekindor 5

Yönetmenliğini yaptığı 3. oyun olan Tennessee Williams'ın Arzu Tramvayı oyunu, BKM ve ID İletişim yapımcılığında 29 Kasım 2017'de prömiyer yaparak sahnelenmeye başladı.

Hira Tekindor 6

2021 yılında Murat Mahmutyazıcıoğlu tarafından kaleme alınan Toz adlı oyunun yönetmenliğini üstlendi.

Hira Tekindor babası

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim annesi ve babasıyla pozlarını da takipçileri ile paylaşıyor. Babası Çetin Tekindor ile pozlarına sosyal medyada ''Babasının kopyası'',''Babasına çok benziyor'' gibi yorumlar yapılıyor.

Hira Tekindor annesi

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