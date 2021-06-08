HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Yüzen Kasaba' olarak adlandırılan 18 katlı gemi Marmaris'e demir attı

'Yüzen Kasaba' olarak adlandırılan 18 katlı gemi Marmaris'e demir attı

08.06.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki gümrüklü limana, 'Yüzen Kasaba' olarak adlandırılan 18 katlı 'MSC Seaview' gemisi demir attı.

'Yüzen Kasaba' olarak adlandırılan 18 katlı gemi Marmaris'e demir attı

Dünyanın en büyük yolcu gemileri arasında gösterilen, 'Yüzen Kasaba' adı verilen, İtalyan firmaya ait 'MSC Seaview', öğle saatlerinde ilçe merkezindeki gümrüklü limana demir attı. 5 bin 179 yolcu ve 1413 mürettebat kapasiteli dev gemi, yolcusuz geldi. 323 metre uzunluğunda ve 41 metre genişliğe sahip olan yolcu gemisi, 5 yıldızlı bir otelin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak lüks donanıma sahip.

Marmaris'te 5 gün süreyle demirli kalacak yolcu gemisine, Dalaman Havalimanı'na,
Avrupa'nın birçok ülkesinden uçakla 1000 mürettebat getirileceği bildirildi. Beş günde mürettebatlarını tamamlayacak yolcu gemisi, ilk seferi için İtalya'ya hareket edecek.

0f168639a4368a05cf20418c89bf090a

YOLCU OLMAYINCA ESNAFIN KEYFİ KAÇTI

Yat Limanı'nda restoran aşçısı Halil Binay (33), "Bizler gemiyi görünce hazırlık yapmıştık. Fakat geminin boş olduğunu öğrenince umutlarımız yıkıldı. Aslında hiç önemli değil, biz hazırlıklıyız. 2 yıl önce askeri ve yolcu gemileri sıklıkla geliyordu, umutlanıyorduk. Koronavirüs salgını nedeniyle gelmez oldular. Virüs bir an önce atlatılır ve tekrar eski günlerimize döneriz" dedi.

8a5083b5e1a2261dff1db5898ff93151

Restoran İşletmecisi Hakan Altancan (45), "Geminin yolcusuz olduğunu ve 5 gün kalacağını söylediler. Aslında hiç gelmeseydi. Gemiler gelir gider ama bizim asıl derdimiz mekanların kapanma saatlerinin esnetilmesi. Şu anda erkene alınan kabine toplantısı sonucunu bekliyoruz. Turizmden ekmek kazanıyoruz bir an önce genelgelerle bizleri rahatlatacak kalıcı çözümler açıklanmalıdır" diye konuştu. (DHA)

7158e75ab3d66b7e281b2b7ae596f7ab

eae7eb778adcd68ec984fdb0cfafe846

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Parkta yürürken üzerine yıldırım düştüParkta yürürken üzerine yıldırım düştü
Anahtar Kelimeler:
Muğla Marmaris
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

4 inşaat işçisi ATM'deki açığı fark edip, vurgun yaptı

4 inşaat işçisi ATM'deki açığı fark edip, vurgun yaptı

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Turna Hatun'undan bikinili paylaşım

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Turna Hatun'undan bikinili paylaşım

7 ilde müsilaj seferberliği! Bakan Kurum: Marmara'yı 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz

7 ilde müsilaj seferberliği! Bakan Kurum: Marmara'yı 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz

Korkunç olay! Genç kız Galata Kulesi'nde böyle intihar etti

Korkunç olay! Genç kız Galata Kulesi'nde böyle intihar etti

Benzin ve motorine yeni düzenleme!

Benzin ve motorine yeni düzenleme!

Bakan Koca duyurdu! BioNTech aşısında yeni dönem

Bakan Koca duyurdu! BioNTech aşısında yeni dönem

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Güney beldesinde kazanan belli oldu! Bir partiye tek oy çıktı

Güney beldesinde kazanan belli oldu! Bir partiye tek oy çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Heyecanla geldiği sınava giremedi!

Heyecanla geldiği sınava giremedi!

Kabine toplantısının tarihi erkene çekildi

Kabine toplantısının tarihi erkene çekildi

Sekiz yıldır bekleniyordu!

Sekiz yıldır bekleniyordu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.