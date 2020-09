Yüzüklerin Efendisi dizisinin çekimlerine yeniden başlandı

Amazon Prime’da yayınlanacak olan Yüzüklerin Efendisi (Lord Of The Rings) dizisi kaldığı yerden devam ediyor. Mart ayında koronavirüs tedbirleri kapsamında çekimlerine ara verilen dizi yeniden sete çıktı. Robert Aramayo ve Owain Arthur’un başrollerde yer aldığı televizyon uyarlaması Yüzüklerin Efendisi (Lord Of The Rings) filmde de olduğu gibi Yeni Zelanda’da çekiliyor.

West Auckland’de yapılan ve salgın nedeniyle durdurulan çekimlerde dizinin ilk iki bölümünün sonuna gelindiği belirtildi.

İKİNCİ SEZON SENARYOLARI HAZIR

Yeni Zelanda’daki çekimlere kış aylarında dört ila beş ay ara verilmesi önceden planlanmıştı, ancak pandemi nedeniyle ara verilmişti. Bu ara, dizi için kötü bir haber olarak yorumlanmadı. Dizinin ikinci sezonu şimdiden onay aldığı için yazar ekibinin ikinci sezon senaryolarını hazırlamak üzere bu süreyi değerlendirdiği öğrenildi.

Diziye dair detaylar sır olarak saklandığı için dizi hakkında hala çok az şey biliniyor. Ancak serinin J.R.R. Tolkien tarafından kaleme alınan Yüzük Kardeşliği'nden önceki yeni hikayeleri ele alacağı biliniyor.