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Yüzüklerin Efendisi dizisinin çekimlerine yeniden başlandı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Yüzüklerin Efendisi (Lord Of The Rings) dizisinin koronavirüs yüzünden durdurulan çekimleri yeniden başladı. Televizyon ekranlarının en yüksek bütçeli yapımı olan dizinin 2021'de yayında olması bekleniyor.

Yüzüklerin Efendisi dizisinin çekimlerine yeniden başlandı

Amazon Prime’da yayınlanacak olan Yüzüklerin Efendisi (Lord Of The Rings) dizisi kaldığı yerden devam ediyor. Mart ayında koronavirüs tedbirleri kapsamında çekimlerine ara verilen dizi yeniden sete çıktı. Robert Aramayo ve Owain Arthur’un başrollerde yer aldığı televizyon uyarlaması Yüzüklerin Efendisi (Lord Of The Rings) filmde de olduğu gibi Yeni Zelanda’da çekiliyor.

West Auckland’de yapılan ve salgın nedeniyle durdurulan çekimlerde dizinin ilk iki bölümünün sonuna gelindiği belirtildi.

İKİNCİ SEZON SENARYOLARI HAZIR

Yeni Zelanda’daki çekimlere kış aylarında dört ila beş ay ara verilmesi önceden planlanmıştı, ancak pandemi nedeniyle ara verilmişti. Bu ara, dizi için kötü bir haber olarak yorumlanmadı. Dizinin ikinci sezonu şimdiden onay aldığı için yazar ekibinin ikinci sezon senaryolarını hazırlamak üzere bu süreyi değerlendirdiği öğrenildi.

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Diziye dair detaylar sır olarak saklandığı için dizi hakkında hala çok az şey biliniyor. Ancak serinin J.R.R. Tolkien tarafından kaleme alınan Yüzük Kardeşliği'nden önceki yeni hikayeleri ele alacağı biliniyor.

EN BÜYÜK BÜTÇE

Öte yandan 1,3 milyar dolar olarak belirlenen bütçeyle bugüne kadarki en pahalı yapım olan dizinin ilk sezonunun 20 bölümden oluşması bekleniyor.

Yazar kadrosunda Gennifer Hutchison (Breaking Bad) ve Bryan Cogman’ın (Game of Thrones) da olduğu serinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor: Robert Aramayo (fotoğraftaki), Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers ve Daniel Weyman. Dizinin 2021’de yayında olması bekleniyor.

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