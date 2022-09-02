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YÜZÜKLERİN EFENDİSİ GÜÇ YÜZÜKLERİ 1. BÖLÜM İZLE! Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri ne zaman, saat kaçta? Nereden izlenir?

02.09.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisi J. R. R. Tolkien'in The Hobbit ve The Lord of the Rings eserlerindeki olaylardan binlerce yıl öncesini işliyor. Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark ve Ismael Cruz Córdova gibi oyuncuların rol aldığı dizi 2 Eylül 2022 Cuma günü ekrana geldi. Birçok kişi internette "Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri 1. bölüm izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri ne zaman, saat kaçta? Nereden izlenir?

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ GÜÇ YÜZÜKLERİ 1. BÖLÜM İZLE! Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri ne zaman, saat kaçta? Nereden izlenir?

Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisi, 2 Eylül 2022 Cuma gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Birçok kişi arama motorlarında "Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri 1. bölüm izle" konu başlıklarını araştırıyor. Peki, Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri ne zaman, saat kaçta? Nereden izlenir?

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YÜZÜKLERİN EFENDİSİ GÜÇ YÜZÜKLERİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Orta Dünya tarihinin destanlara konu olan İkinci Çağ'ındaki efsanevi kahramanları ilk kez ekrana getirecek. J.R.R. Tolkien'ın The Hobbit ve The Lord of the Rings'inin binlerce yıl öncesinde geçen bu epik drama, izleyicileri büyük güçlerin ortaya çıktığı, krallıkların yükseldiği ve çöktüğü, sürpriz kahramanların sınandığı, umudun pamuk ipliğine bağlı olduğu ve tüm dünyayı karanlığa gömmekle tehdit ettiği bir döneme götürecek.

Orta Dünya'nın büyük ölçüde barış içinde olduğu bir dönemde başlayan dizi, hem tanıdık hem de yeni yüzlerden oluşan bir grup karakterin uzun süredir dönmesinden korkulan bir kötülüğün yeniden yükselmesiyle yüzleşmesini anlatacak.

Dumanlı Dağlar'ın karanlık derinliklerinden, elflerin başkenti Lindon'ın görkemli ormanlarına, göz alıcı ada krallığı Númenor'dan haritanın en uç köşelerine, bu krallıklar ve karakterler, Orta Dünya'dan ayrıldıktan çok sonra da anlatılmaya devam edecek efsanelerini şekillendirecekler.

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YÜZÜKLERİN EFENDİSİ GÜÇ YÜZÜKLERİ DİZİSİ NERDEN İZLENİR?

Yüzüklerin Efendisi'nin ilk iki bölümü Prime Video'da yayınlandı.

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YÜZÜKLERİN EFENDİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisi oyuncuları:

Maxim Baldry,

Ismael Cruz Córdova,

Peter Mullan,

Morfydd Clark,

Cynthia Addai-Robinson,

Robert Aramayo,

Owain Arthur,

Nazanin Boniadi,

Charles Edwards,

Trystan Gravelle,

Sir Lenny Henry,

Ema Horvath,

Markella Kavenagh,

Joseph Mawle,

Tyroe Muhafidin,

Sophia Nomvete,

Lloyd Owen,

Megan Richards,

Dylan Smith,

Charlie Vickers,

Leon Wadham,

Benjamin Walker,

Daniel Weyman,

Sara Zwangobani.

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