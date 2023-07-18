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  4. Yüzüne yaptırdığı işlemleri tek tek saymıştı! Ebru Polat 'Estetiğim yok' açıklamasıyla şaşırttı

Yüzüne yaptırdığı işlemleri tek tek saymıştı! Ebru Polat 'Estetiğim yok' açıklamasıyla şaşırttı

18.07.2023 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadaki iddialı paylaşımları ve lüks yaşantısıyla gündemden düşmeyen Ebru Polat bu defa estetik açıklamasıyla çok konuşuldu. Geçtiğimiz günlerde yüzündeki işlemleri tek tek açıklayan Polat bu defa ''Estetik yok, doğuştan gelen bir güzelliğim var'' dedi.

Sosyal medyada yaptığı iddialı ve cesur paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Ebru Polat, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Formda görüntüsüyle dikkat çeken Polat, herhangi bir estetik operasyon geçirmediğini, genç kalabilmek için bol bol spor yaptığını dile getirdi.

"Estetik merkezi sahibi olmanızın bunda payı var mı?" sorusuna ünlü şarkıcı, "Hayır, ben estetik yaptırmam."

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"Doğuştan gelen bir güzelliğim var. Yediğime içtiğime çok dikkat ederim" yanıtını verdi.

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Ancak Ebru Polat, geçen günlerde bişektomi, göz kapağı ve çene altı operasyonları yaptırmıştı.

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Şarkıcılığın yanı sıra kişisel bakım ürünleri sattığı bir markası bulunan Polat, geçtiğimiz aylarda bir günde 1890 şampuan sattığı ve yaklaşık 40 bin TL kazandığını açıklamıştı.

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Şarkıcının paylaşımını gören birçok sosyal medya kullanıcısı "Millet evine ekmek götüremiyor, yazık" diyerek tepki göstermişti.

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Ebru Polat sosyal medya ünlü şarkıcı

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